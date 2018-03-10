初選激烈 黃偉哲瘦6公斤露出下巴線

2018-03-10 15:40 中央社 台南10日電



立委黃偉哲因初選時曬傷謝票前先抹防曬。聯合報系記者吳政修／攝影 分享 facebook 立委黃偉哲在民進黨台南市長提名初選中勝出，今天展開謝票，他說，初選2個月就瘦了6公斤，下巴線都出來了。

黃偉哲在民進黨台南市長提名初選中，始終被看好，他曾告訴中央社記者，在這場初選，他是最早被攻擊，也是承受攻擊最重的人。

勝出後，黃偉哲今天在台南市新營區開始謝票，他說，初選要有始有終，謝票是早就規劃好的行程，每次選舉，他都有謝票。

初選激烈，黃偉哲說，初選2個月就瘦了6公斤，下巴線都出來了，而且還曬傷。

不過，有人看到瘦下來的黃偉哲，直呼「好帥」，工作人員還拿競選背心請黃偉哲簽名，他們說，初選終於落幕了。