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藍新北市長人選3月底出爐 周錫瑋：黨中央誰決定的？

2018-03-10 09:32聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

前台北縣長周錫瑋今天上午到中和區壽德新村舉辦「草根問政之旅」，針對昨天黨內市長候選人第一次協調，黨中央代表提出新北市長人選要在三月底出爐，周錫瑋質疑是黨中央何人、哪一次會議做的決定？他希望黨中央說清楚。

周錫瑋也強調，ㄧ切尊重黨中央的決定，對於要求辯論以及民調方式，為了黨的和諧，他不會很堅持，身為黨員一定服從中央的決定。

前台北縣長周錫瑋今天上午到中和區壽德新村舉辦草根問政之旅。記者陳珮琦/攝影
前台北縣長周錫瑋今天上午到中和區壽德新村舉辦草根問政之旅。記者陳珮琦/攝影
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前台北縣長周錫瑋今天上午到中和區壽德新村舉辦草根問政之旅。記者陳珮琦/攝影
前台北縣長周錫瑋今天上午到中和區壽德新村舉辦草根問政之旅。記者陳珮琦/攝影
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周錫瑋

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