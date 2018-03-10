藍新北市長人選3月底出爐 周錫瑋：黨中央誰決定的？

2018-03-10 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋今天上午到中和區壽德新村舉辦「草根問政之旅」，針對昨天黨內市長候選人第一次協調，黨中央代表提出新北市長人選要在三月底出爐，周錫瑋質疑是黨中央何人、哪一次會議做的決定？他希望黨中央說清楚。