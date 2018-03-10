因綠卡猶豫？ 韓國瑜幕僚：卡在沒資源

2018-03-10 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



韓國瑜幕僚表示，韓很少去美國，沒有持綠卡必要，延後宣布關鍵原因就是資源不足。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜是否參選年底高雄市長？由於韓的記者會延期引發揣測。有中常委周三在常會指出，韓是因家族有綠卡，只要宣布參選就須放棄，導致韓妻強烈反對。對此黨中央表示，不清楚韓家庭狀況，韓國瑜陣營則否認。

國民黨組發會主委李哲華表示，沒有聽過韓國瑜有綠卡這件事。韓的幕僚則直言，「韓國瑜沒有綠卡，小孩出國都是拿中華民國護照。」強調韓延後宣布，主要在資源不足與黨不分區立委陳宜民因素，何時宣布仍在思索。

黨主席吳敦義昨受訪時則說，韓國瑜現在是高雄市黨部主委，要先規畫議員與里長提名作業，再來考量選不選，不能強求，要尊重韓的決定。

親近韓國瑜的人士在韓取消記者會時曾解釋，「韓還有一點家庭因素要再擺平」，但家庭因素到底為何，仍引發討論。周三中常會上，就有中常委指出，韓延後宣布，關鍵因素就是韓有綠卡，參選就必須放棄，家人才強烈反對。

與會人士轉述，該中常委認為，民進黨高雄市長人選已確定，但擔任地方黨部主委的韓國瑜卻沒辦法說服家人，讓市長提名作業這樣掛著，非常不妥。

韓國瑜幕僚表示，韓很少去美國，沒有持綠卡必要，延後宣布關鍵原因就是資源不足。韓陣營內部曾討論，黨中央希望韓選，但韓上任以來黨中央沒給過高雄市黨部有形、無形資源，讓韓有「孤立無援」感覺。

黨務人士緩頰，國民黨高雄市長選戰選情艱困，再加上黨財務狀況不佳，任何人要投入參選，都要有心理準備可能要拿出老本來拚，但仍有很大機率敗選，將心比心，韓國瑜與家人要更多時間思考，無可厚非。