宜蘭誰出征？ 綠選對會建議提名陳歐珀

可望獲民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀昨天說，宜蘭縣長選戰，民進黨沒有分裂的本錢。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨選舉對策委員會昨確認，將於下周向中執會建議提名立委陳歐珀。

民進黨秘書長洪耀福昨並邀請陳歐珀到黨中央，向陳說明中執會的提名程序。陳歐珀表示，若下周順利獲得提名，將全力以赴；有意爭取黨徵召的代理縣長陳金德則表示「尊重」。

民進黨本周完成嘉義縣、高雄市以及台南市初選，再加上昨天拍板宜蘭縣由陳歐珀出征，「初選區」四縣市提名人選塵埃落定。

民進黨宜蘭縣長初選原本共三人登記，包括陳歐珀、員山鄉長江永和及冬山鄉長謝燦輝，但江、謝最後協調時退出，僅剩陳歐珀一人同額競選。

雖民進黨內部最近不斷有傳言，指宜蘭縣可能改徵召代理縣長陳金德，但據了解，新潮流系部分人士雖有持續運作徵召陳金德的想法，但派系大部分成員希望陳這次不要出馬，否則選輸，新潮流系不但得罪了陳歐珀所屬的派系「正國會」，並將成為黨內罪人。再加上陳歐珀的民調的確領先黨內眾人，若破壞初選制度可能引發正國會大反彈。

據悉，根據民進黨中央掌握的民調，國民黨在宜蘭縣提名的林姿妙穩定領先，因此兼任民進黨主席的蔡英文總統也曾表達憂心，甚至在與黨內派系餐敘時詢問「為何林姿妙民調那麼高？」當時陳歐珀表示，林姿妙民調高是因為民進黨尚未確定提名人選，只要民進黨確定人選，再加上全力輔選，民進黨在宜蘭縣仍有勝算。

陳歐珀昨天表示，民進黨在宜蘭縣沒有分裂的本錢，也不會分裂，宜蘭縣長初選至今很和諧，未見批評與抹黑。若他能順利獲得提名，會更謙卑凝聚民意，贏得勝選。他和陳金德是廿多年老友，兩人不管競爭或合作，共同使命就是「把宜蘭做好」。