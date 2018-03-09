中市議會綠營拚過半 林佳龍陪子弟兵登記選議員

2018-03-09 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中市長林佳龍（前排左二）陪子弟兵劉厚承（前排左一）、蔡耀頡（前排左三），登記參加綠營議員初選，要拚綠營在議會席次過半。 圖／劉厚承提供 分享 facebook

台中市長林佳龍拚議會綠營席次過半，昨陪子弟兵劉厚承、蔡耀頡登記參加黨內議員初選，隨後再陪改披綠袍的前泛藍市議員黃淑芬登記，黃捨大本營南屯，改參選西屯區，為選情投入震撼彈。

林佳龍上任後，在議會受到藍營杯葛，年底議員選舉要拚綠營過半；林佳龍積極部署子弟兵參選議員，劉厚承參選豐原、后里選區，蔡耀頡參選太平選區。

林佳龍支持的還包含張家銨（大肚、烏日、龍井）、謝賢（大里、霧峰）與登記參選潭子、大雅、神岡的現任民政局長周永鴻。

林佳龍說，他請假推薦年輕人參選，有好的學歷與專業，可獨當一面；議員選舉的關鍵是席次過半，讓民進黨完全執政。劉厚承說，他在菜市場長大，希望能為基層傳遞心聲。蔡耀頡擔任現任議員何明杰助理，他希望傳承優質服務。

台中市長林佳龍（前排左）陪改披綠袍的泛藍前議員黃淑芬（前排右），登記參加綠營議員初選，黃淑芬大本營原在南屯，將改選西屯。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

林為子弟兵站台後，隨後陪同黃淑芬登記參選；黃原本是國民黨，當過4屆市議員，爭取藍營提名失利，改以無黨籍出征仍落選，後來擔任議會無黨聯盟幹部，這次改披綠袍上陣，又轉換選區。

據了解，議會無盟與林佳龍關係不錯，在預算、政策都支持市府，黃加入民進黨後，原規劃選南屯議員，但綠營評估，綠營在南屯已有2席，搶第3席有難度，加上時代力量吳佩芸參選，可避免國民黨現任議員朱暖英以婦女保障當選，建議黃改選西屯。

黃淑芬說表示，林佳龍受限於議會席次，施政難度增加，她決定參選西屯議員，讓民進黨在議會席次過半；她對西屯不陌生，會擴大服務層面。

林佳龍說，西屯區有5席議員，民進黨佔2席，但票數可衝3席，黃淑芬是多屆議員，加上民進黨提名，可順利讓西屯過半，也讓議會過半；黃淑芬挺民進黨，他身為民進黨籍市長，當然也挺她。