嘉義市長／無黨心更寬 蕭淑麗延攬親綠人才
嘉義市小英之友會前副會長邱楹棟，昨天被嘉義市議長蕭淑麗延攬擔任市議會機要秘書，外界解讀蕭淑麗此舉「拔樁」意味濃厚；嘉義市長涂醒哲說，邱是無黨籍，不是民進黨員，泛綠不會因此分裂。
邱楹棟曾任前市長張文英的機要秘書、涂醒哲本屆市長選舉時的辦公室副總幹事，在嘉義市政壇資歷超過20年，他強調自己長期在親綠的團體服務，從未加入任何黨派。
「翻轉嘉義！」蕭淑麗和邱楹棟、嘉義市議會副議長郭明賓等人高喊；蕭淑麗讚許邱楹棟對於市政建設有想法，「用人唯才，不分黨派」、「只問專業，不問色彩」，無黨心更寬，路更廣。蕭淑麗表示，她在農曆年前三顧茅廬勸說之下，邱楹棟允諾擔任嘉義市議會機要秘書，協調府會關係。
邱楹棟表示，認同蕭淑麗的施政理念，選擇加入其團隊，他願意為嘉義市前景和市民的幸福為蕭淑麗的從政之路傾力相助，不只在議政上讓市民有感，也希望協助蕭淑麗完成對市民的承諾。
涂醒哲：泛綠不會因此分裂
「祝福，尊重他的抉擇」，涂醒哲表示，3月2日小英之友會座談會上，坐在他身邊的是蔡英文，蔡英文才有號召力，且邱為無黨籍，泛綠並不會因其加入任何團隊而分裂。
國民黨提名嘉義市長候選人黃敏惠說，對於何人加入何陣營都表示尊重。
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