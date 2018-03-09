嘉義市長／無黨心更寬 蕭淑麗延攬親綠人才

2018-03-09 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ／嘉義市報導



嘉義市議長蕭淑麗（中）昨天宣布親綠的邱楹棟（左）擔任市議會機要秘書，強調「用人唯才，不分黨派」、「只問專業，不問色彩」。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

嘉義市小英之友會前副會長邱楹棟，昨天被嘉義市議長蕭淑麗延攬擔任市議會機要秘書，外界解讀蕭淑麗此舉「拔樁」意味濃厚；嘉義市長涂醒哲說，邱是無黨籍，不是民進黨員，泛綠不會因此分裂。

邱楹棟曾任前市長張文英的機要秘書、涂醒哲本屆市長選舉時的辦公室副總幹事，在嘉義市政壇資歷超過20年，他強調自己長期在親綠的團體服務，從未加入任何黨派。

「翻轉嘉義！」蕭淑麗和邱楹棟、嘉義市議會副議長郭明賓等人高喊；蕭淑麗讚許邱楹棟對於市政建設有想法，「用人唯才，不分黨派」、「只問專業，不問色彩」，無黨心更寬，路更廣。蕭淑麗表示，她在農曆年前三顧茅廬勸說之下，邱楹棟允諾擔任嘉義市議會機要秘書，協調府會關係。

邱楹棟表示，認同蕭淑麗的施政理念，選擇加入其團隊，他願意為嘉義市前景和市民的幸福為蕭淑麗的從政之路傾力相助，不只在議政上讓市民有感，也希望協助蕭淑麗完成對市民的承諾。 嘉義市長涂醒哲認為，邱非民進黨員，泛綠不會因其加入任何團隊而分裂，「3月2日站在我旁邊是總統蔡英文」。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

涂醒哲：泛綠不會因此分裂

「祝福，尊重他的抉擇」，涂醒哲表示，3月2日小英之友會座談會上，坐在他身邊的是蔡英文，蔡英文才有號召力，且邱為無黨籍，泛綠並不會因其加入任何團隊而分裂。

國民黨提名嘉義市長候選人黃敏惠說，對於何人加入何陣營都表示尊重。