南市議員民進黨初選 48人登記
下屆台南市議員應選57席次，民進黨有48人完成初選提名登記（不含原住民選區），綠營預計提名35席力拚議會席次過半。才剛初選完市長失利的前副市長顏純左昨轉而投入第3選區議員選戰，現任議長賴美惠將交棒給二代，下屆議長寶座落入誰手，想必又是一番激烈爭戰。
台南議員選區劃分將由現行的18選區調整為13選區，南市選委會表示，各區應選席次須待5月底人口數試算後才能確定。民進黨台南市黨部指出，第4、5、10選區因同額選舉停辦民調，其餘將在本月14日中執會審查參選人資格與同意協調退選名單，3月19日至5月15日進行黨內初選民調，5月30日由中執會公告提名名單。
這屆台南市議員原有57席次，因無黨籍張伯祿、陳特清病逝，民進黨郭國文、李退之北上，國民黨李全教因議員當選無效由民進黨王峻潭遞補，加上有5人遭民進黨開除黨籍，目前議會53席議員中，民進黨占22席，國民黨15席。
賴美惠將交棒給兒子李宗翰參選第1選區，昨由立法院副院長蔡其昌陪同登記。李宗翰是蔡其昌的助理，蔡稱讚李對法案與政策認真、專業，他舉雙手贊成李返鄉參選。
顏純左昨則委託兒子顔大鈞完成第3選區登記。顔純左表示，他有豐富縣政與市政經驗，雖此次無法入主市府，經慎重思考，希望轉戰市議會監督市政府。被問及是否選議長？他說「目前沒這個想法」。
傳聞有意爭取議長寶座的邱莉莉說，現在討論誰要參選議長言之過早，目前應以年底大選為重，以市長當選、議會席次實質過半為首要目標。
另也傳出林宜瑾有意角逐議會龍頭，林則說「目前沒有任何想法」，應等初選過關才能評估整個態勢，現在講這些都太早。
國民黨台南市黨部也將於本月14日至16日初選登記，提醒參選人領表時間為12、13日。
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