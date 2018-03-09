南市議員民進黨初選 48人登記

台南議員選區劃分將由現行的18選區調整為13選區，南市選委會表示，各區應選席次須待5月底人口數試算後才能確定。民進黨台南市黨部指出，第4、5、10選區因同額選舉停辦民調，其餘將在本月14日中執會審查參選人資格與同意協調退選名單，3月19日至5月15日進行黨內初選民調，5月30日由中執會公告提名名單。

這屆台南市議員原有57席次，因無黨籍張伯祿、陳特清病逝，民進黨郭國文、李退之北上，國民黨李全教因議員當選無效由民進黨王峻潭遞補，加上有5人遭民進黨開除黨籍，目前議會53席議員中，民進黨占22席，國民黨15席。

賴美惠將交棒給兒子李宗翰參選第1選區，昨由立法院副院長蔡其昌陪同登記。李宗翰是蔡其昌的助理，蔡稱讚李對法案與政策認真、專業，他舉雙手贊成李返鄉參選。 民進黨台南市黨部主委顏純左（中）完成第3選區市議員黨內提名登記。 記者吳政修／攝影 分享 facebook

顏純左昨則委託兒子顔大鈞完成第3選區登記。顔純左表示，他有豐富縣政與市政經驗，雖此次無法入主市府，經慎重思考，希望轉戰市議會監督市政府。被問及是否選議長？他說「目前沒這個想法」。

傳聞有意爭取議長寶座的邱莉莉說，現在討論誰要參選議長言之過早，目前應以年底大選為重，以市長當選、議會席次實質過半為首要目標。 賴系子弟兵、民進黨台南市議員呂維胤（前排右二）昨率「維胤蛙」到台南市黨部登記，參加黨內議員初選爭取連任。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

另也傳出林宜瑾有意角逐議會龍頭，林則說「目前沒有任何想法」，應等初選過關才能評估整個態勢，現在講這些都太早。

國民黨台南市黨部也將於本月14日至16日初選登記，提醒參選人領表時間為12、13日。