新北危老建築更新 周侯隔空過招

前台北縣長周錫瑋認為都市更新，必須從老舊與危險建築更新、防災行都更、大範圍都更3方面著手。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市未來老舊屋舍與住宅安全何去何從？國民黨角逐下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋提出老舊與危險建築更新、防災型都更、大範圍都更政策；侯友宜則說，要從自治條例來強化危險老舊建築更新，「取得多數共識、走完程序正義，就要立刻來做」。

周錫瑋昨天舉辦都市更新與都市發展政策論壇中指出，過去未將斷層帶做為建築地點考量，新北既存海砂屋危樓、屋齡30年以上、防震未達7級建築物為數不少，政府應立刻將斷層帶建築物移至安全地點、危樓立即改建、不符合安全係數則立即都更，政府甚至可祭出「1坪換1.2坪」的目標。

周表示，許多建築未符合消防、公安需求，政府對於災害受力不足、安全條件不足、超過年限建築，應主動進行安全評估，採「公辦都更」方式推動都更，同時檢討容積獎勵措施，增加誘因。

對於閒置、低度利用具發展潛力的土地，他認為，應由政府進行大規模都更，並與住戶社區溝通，變更土地使用、設計規劃、畸零地整合、營建工程發包與驗收，完成後依土地持分分配。

前新北市副市長侯友宜(右四)昨天上午拜訪中和區議員陳錦綻(右三)，並與當地里長座談，聽取地方聲音。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

侯友宜昨拜訪中和區市議員陳錦錠，並與當地里長、警友會舉行小型座談後表示，都市更新以危險老舊建築更新為最迫切解決的問題，現今面臨大樓結構老舊、海砂屋等建築安全威脅，要從自治條例著手，一旦協調取得多數共識、走完程序正義就立刻做，不能造成公共危險。

至於社會住宅、青年住宅或是租金補貼等住宅政策，主要是讓青年和弱勢族群找到安居的場所，而非硬梆梆地只蓋社會住宅，應檢討社宅的位置、數量，根據時代環境來做彈性處理和調整，符合實際需求。