親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
統獨對立升高？
政治
軍事
綜合

新北危老建築更新 周侯隔空過招

2018-03-10 00:17聯合報 記者王敏旭陳珮琦／新北報導

前台北縣長周錫瑋認為都市更新，必須從老舊與危險建築更新、防災行都更、大範圍都更3...
前台北縣長周錫瑋認為都市更新，必須從老舊與危險建築更新、防災行都更、大範圍都更3方面著手。 記者王敏旭／攝影
分享

新北市未來老舊屋舍與住宅安全何去何從？國民黨角逐下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋提出老舊與危險建築更新、防災型都更、大範圍都更政策；侯友宜則說，要從自治條例來強化危險老舊建築更新，「取得多數共識、走完程序正義，就要立刻來做」。

周錫瑋昨天舉辦都市更新與都市發展政策論壇中指出，過去未將斷層帶做為建築地點考量，新北既存海砂屋危樓、屋齡30年以上、防震未達7級建築物為數不少，政府應立刻將斷層帶建築物移至安全地點、危樓立即改建、不符合安全係數則立即都更，政府甚至可祭出「1坪換1.2坪」的目標。

周表示，許多建築未符合消防、公安需求，政府對於災害受力不足、安全條件不足、超過年限建築，應主動進行安全評估，採「公辦都更」方式推動都更，同時檢討容積獎勵措施，增加誘因。

對於閒置、低度利用具發展潛力的土地，他認為，應由政府進行大規模都更，並與住戶社區溝通，變更土地使用、設計規劃、畸零地整合、營建工程發包與驗收，完成後依土地持分分配。

前新北市副市長侯友宜(右四)昨天上午拜訪中和區議員陳錦綻(右三)，並與當地里長座...
前新北市副市長侯友宜(右四)昨天上午拜訪中和區議員陳錦綻(右三)，並與當地里長座談，聽取地方聲音。 記者陳珮琦／攝影
分享

侯友宜昨拜訪中和區市議員陳錦錠，並與當地里長、警友會舉行小型座談後表示，都市更新以危險老舊建築更新為最迫切解決的問題，現今面臨大樓結構老舊、海砂屋等建築安全威脅，要從自治條例著手，一旦協調取得多數共識、走完程序正義就立刻做，不能造成公共危險。

至於社會住宅、青年住宅或是租金補貼等住宅政策，主要是讓青年和弱勢族群找到安居的場所，而非硬梆梆地只蓋社會住宅，應檢討社宅的位置、數量，根據時代環境來做彈性處理和調整，符合實際需求。

都更侯友宜斷層帶

相關新聞

宜蘭誰出征？ 綠選對會建議提名陳歐珀

2018-03-10 00:19

新聞眼／宜蘭想守綠地 賴「雙陳」合流

2018-03-10 00:19

李登輝挺柯文哲 問「民進黨有人嗎」

2018-03-10 00:33

因綠卡猶豫？ 韓國瑜幕僚：卡在沒資源

2018-03-10 00:19

新北民進黨議員提名…6區待喬 板橋區8搶5

2018-03-10 00:05

北市議員／大綠不協調 時力、社民不相讓

2018-03-10 00:03

民進黨北市議員初選 新人老將搶27席

2018-03-10 00:01

南市議員民進黨初選 48人登記

2018-03-09 23:47

中市議會綠營拚過半 林佳龍陪子弟兵登記選議員

2018-03-09 23:41

嘉義市長／無黨心更寬 蕭淑麗延攬親綠人才

2018-03-09 23:39

高市議員綠營初選「陣線」多了

2018-03-09 23:19

高市議長之爭 早早浮出檯面

2018-03-09 23:14

國民黨新北市長初選協調 確定不辦辯論

2018-03-09 23:04

桃市議員 藍綠43人拚連任

2018-03-09 22:57

參選高雄市長 韓國瑜今天鬆口了！

2018-03-09 22:37

陪吳敦義悼陳田錨 韓國瑜不表態選市長與否

2018-03-09 22:04

李登輝力挺柯P 羅智強酸：也挺「兩岸一家親」嗎

2018-03-09 21:28

國民黨新北市長初選 喬定不辯論了

2018-03-09 20:59

綠營「反柯」聲浪不小 李登輝反問：民進黨咁有人？

2018-03-09 20:37

若獲提名選宜蘭縣長 陳歐珀：全力以赴

2018-03-09 19:04

4成讚民進黨女性參政 柯志恩：勿靠數字編故事

2018-03-09 18:53

影／余筱萍登記民進黨內初選 媽媽李亞萍助陣

2018-03-09 16:55

2018選舉 吳敦義：年輕人非一步就可選首長

2018-03-09 16:48

國民黨縣市長提名人年紀大 吳敦義：年輕化不會失敗

2018-03-09 16:08

民進黨選對會確認 宜蘭縣長提名陳歐珀

2018-03-09 16:06

選議員跌破專家眼鏡 顏純左：沒別的路了

2018-03-09 15:07

擁綠卡緩宣布選高市長？韓國瑜陣營：資源不足才是原因

2018-03-09 14:54

立委陳歐珀將獲提名 代表民進黨參選宜蘭縣長

2018-03-09 14:42

小英之友會副會長邱楹棟 加入蕭淑麗團隊

2018-03-09 14:13

藍新北初選協調 周錫瑋親征 侯友宜派代打

2018-03-09 14:11

黃偉哲出線 新系：母雞帶小雞拚議會過半

2018-03-09 14:09

力挺黨提名人選 蕭美琴：不選花蓮縣長

2018-03-09 14:07

黨內爆：韓國瑜猶疑「因為綠卡」？幕僚駁斥

2018-03-09 14:07

市長提名失利登記選議員 顏純左：繼續奉獻

2018-03-09 13:39

童仲彥前妻不選了 控民進黨初選派系家族介入

2018-03-09 13:13

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

綠桃市議員范綱祥不拚連任 宣布參戰立委

2018-03-09 12:39

蕭淑麗三顧茅廬 延攬小英之友會副會長邱楹棟

2018-03-09 11:36

藍新北市長初選協調 周錫瑋：7成以上市民希望辯論

2018-03-09 11:26
看更多

熱門文章

朝蔡丁貴狂噴生髮劑 男子：不喜歡擦掉啊！

2018-03-09 12:49

蔡丁貴開記者會 遭統派男子噴生髮劑

2018-03-09 12:16

潑漆政治學 老蔣、毛澤東全受災 她還常被分屍…

2018-03-09 08:00

被噴生髮劑 蔡丁貴：統派走投無路 才用低階手法

2018-03-09 16:07

被陳景峻罵成這様 羅智強：吳音寧該打包走人了

2018-03-09 08:26

統獨偏鋒激化 孫大千倡「站在別人的立場想一想」運動

2018-03-09 08:18

綠營「反柯」聲浪不小 李登輝反問：民進黨咁有人？

2018-03-09 20:37

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

【重磅快評】噴劑比潑紅漆有創意 警方別用大砲打小鳥

2018-03-09 16:51

翔展二號接裝 空軍強調IDF擁長程空對面攻擊性能

2018-03-09 11:54

不滿潑漆侮辱蔣公 大陳人：不惜流血拚到底

2018-03-09 18:36

選議員跌破專家眼鏡 顏純左：沒別的路了

2018-03-09 15:07

馬英九陳水扁逆勢回溫 羅智強：因蔡英文「太不正常」

2018-03-09 12:30

參選高雄市長 韓國瑜今天鬆口了！

2018-03-09 22:37

葉毓蘭談319槍擊案：真正的受害者是「刑警」

2018-03-09 15:47

屏東設迪士尼？立委：鄉親給賴清德鼓掌 盼勿隨風而逝

2018-03-09 12:54

海軍新型運輸艦造案五度五關 終由台船得標

2018-03-09 11:06

黨產會將移送辜嚴母女 雷倩：不忍事情發展

2018-03-09 11:47

軍人年金改革 賴清德重申：7月1日與公教同步實施

2018-03-09 09:28

童仲彥前妻不選了 控民進黨初選派系家族介入

2018-03-09 13:13

擁綠卡緩宣布選高市長？韓國瑜陣營：資源不足才是原因

2018-03-09 14:54

陸團客拉警報 業者控自由行也被台灣刁難

2018-03-09 13:07

王希哲任密使要台接受一國良制？馬英九：有會談非密使

2018-03-09 16:14

蔡丁貴遭噴生髮劑 王炳忠：不想長頭髮洗洗即可

2018-03-09 21:28

綠鬣蜥躲抽水站區長被驚嚇 還出沒台南都會公園

2018-03-09 21:14

北農事件被中央究責 柯P：出事一定要找女巫燒死？

2018-03-09 11:28

市長提名失利登記選議員 顏純左：繼續奉獻

2018-03-09 13:39

闖記者會噴生髮劑 統派男子遭辦侵入住宅

2018-03-09 17:45

地方媽媽也來了…新人選議員 「打群架」才會贏

2018-03-09 09:00

立委陳歐珀將獲提名 代表民進黨參選宜蘭縣長

2018-03-09 14:42

涉銷毀帳冊 黨產會告發辜家母女及秘書3人

2018-03-09 13:55

蕭淑麗三顧茅廬 延攬小英之友會副會長邱楹棟

2018-03-09 11:36

主張廢注音臉書遭洗版 葉宜津：不計毀譽

2018-03-09 11:20

「吾欲寡過」永遠的譯士彭淮棟今告別式

2018-03-09 14:23

馬英九回應王希哲 維持現狀對台灣最好

2018-03-09 14:26

影／談慈湖靈柩潑漆事件 蔡丁貴突遭生髮劑攻擊

2018-03-09 18:02

郝辦爆全國農會反對連三休 會議紀錄僅反對中秋節

2018-03-10 00:05

民進黨誰選花蓮？蕭美琴：不會選縣長

2018-03-09 09:18

呂秀蓮批縱容319罪犯 侯友宜：追真相是我的本性和職責

2018-03-09 10:31

影／柯：和吳音寧沒不合 出事就找個女巫燒死

2018-03-09 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top