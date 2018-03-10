新北民進黨議員提名…6區待喬 板橋區8搶5

2018-03-10 00:05 聯合報 本報記者陳珮琦 聯合報 本報記者 王敏旭



前言：新北、基隆兩市市議員選戰，藍、綠都志在搶過半席次，新北市民進黨爭取提名登記激烈，新人輩出，甚至還有師徒對決與王子復仇記，讓爭取連任老將腹背受敵，最後提名鹿死誰手？有得觀察；反觀基隆，採「安全提名」，穩紮穩打，期望「全上壘」。

第三選區（蘆洲、三重區）議員鄭金隆(前左2)交棒給媳婦彭芸佳(右3)以無黨籍身分出征，使民進黨第三選區空出1名額。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

民進黨新北市市議員初選登記昨天結束，欲提名36席（含黨中央提名的山地與平地原住民席次），共有43人登記，總計10個選區中就有6個選區需協調，其中板橋區最多人登記，形成8搶5局面，競爭激烈，13日前將完成協調。

6個需協調選區中，第二選區（林口區、五股區、泰山區、新莊區）欲提名5席，現任副議長陳文治、鍾宏仁、陳科名、何淑峯、賴秋媚外，立委林淑芬的助理簡妙娟也投入選戰，因為新人能獲得10%加權，形成6搶5。

第三選區（蘆洲區、三重區）欲提名6席，除了李余典、邱婷蔚、李倩萍、李坤城、陳啟能外，老將鄭金隆交棒給媳婦、前華視主播彭芸佳以無黨籍身分出征，空出1席名額，但前議員林國雄兒子林永鴻，以新人之姿完成登記，兩新人實力不可小覻。

第四選區（板橋區）欲提名5席，8人登記，戰況最激烈。老將王淑慧、何博文、黃俊哲三人爭取連任；新人立委吳思瑤助理戴瑋姍、里長林華偉、前雲林鄉代丁睿昇、前板橋市代石一佑，和前縣議員林水山兒子林欣磊5人亦爭搶提名。

第五選區（中和區）欲提名3席，張瑞山交棒給律師女兒張維倩、前發言人張志豪與立委江永昌助理連秀榮、里長郭祥億等4位新人登記，再加上現任老將林秀惠爭取連任，形成5搶3。

第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）欲提名6席，也有7人登記，林銘仁、彭成龍、高敏慧爭取連任，廖本煙交棒給兒子廖宜琨，立委吳棋銘助理曾進益、里長蘇益和及市黨部評委鄭志宏。

第十選區（汐止、金山、萬里）欲提名2席、3人登記，現任沈發惠、周雅玲外，沈的助理張錦豪也在最後期限登記參選，是否上演師徒大戰？也有待觀察。

其餘一、六、八、九選區都為「同額競選」，幾乎都是現任議員拚連任，其中上屆全國連任最久的市議員呂子昌，在第一選區（石門、三芝、淡水、八里）落馬後，兒子呂孫福（立委呂孫綾胞弟）完成登記，是否上演「王子復仇記」？精彩可期。