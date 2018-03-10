北市議員／大綠不協調 時力、社民不相讓

2018-03-10 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



民進黨台北市議員初選登記昨結束，外界解讀因時代力量來勢洶洶，大綠小綠在立院漸生嫌隙，已無合作空間，民進黨提名採穩紮穩打。

民進黨台北市黨部主委黃承國說，並無和時代力量或社民黨協調，席次和2014年同額，維持提名27席，目的是希望繼續揮出全壘打。

黃承國說，提名席次是執委會、選對會討論的結果，已保有時代力量、社民黨的空間，否則多提名只會讓選情廝殺更激烈。

至於時代力量和社民黨，反呈現互不相讓之勢。社民召集人范雲指出，身為社民黨領導人，有責任為黨內優秀的年輕人尋求更大的勝選機會，她嘗試問時代力量針對松山信義區、大安文山區協調的可能性，但對方不同意，因此只能表達遺憾。

社民黨黨員苗博雅指出，社民黨確定每一區都會提自己的市議員參選人。苗將參選大安文山區，呂欣潔選松山信義，律師陳又新參選內湖南港區。其他3區都有人表達參選意願，仍在協調中。年底議員選舉，社民黨不會缺席。

至於時力，前年立委選舉時，林昶佐因民進黨與時力整合，由他出線選立委，當時雙方就有默契，議員選舉時力在中正萬華不派人選，並全力幫綠營輔選。

時代力量發言人李兆立說，除了中正萬華區，其他5區都會推人，目前已確定松山信義吳錚、大安文山林穎孟、中山大同林亮君。