民進黨北市議員初選 新人老將搶27席

民進黨初選登記最後一天，余筱萍（左）在媽媽李亞萍（右）陪同下前往登記。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

民進黨台北市議員黨內初選登記昨結束，共35人完成登記，除24位議員尋求連任，有11位新人參加初選，共同爭取27席提名；14日抽籤決定6都市議員初選民調順序，19日起進行民調。

民進黨北市議員選舉初選爭取提名，呈現冷熱兩樣情。士林北投區9人搶6席提名，中正萬華區7搶4，預料會有一番激烈廝殺，甚至威脅現任議員。

中正萬華區的新人余筱萍是余天女兒，民進黨前發言人吳沛憶，打出小英主席栽培，雙姝競合一度引爆「靠爸族」vs.「靠主席」話題，因兩人人氣頗旺，現任3位議員顏聖冠、周威佑、劉耀仁不敢掉以輕心，顏甚至找市長柯文哲錄製電話拜票音檔。

而同選區的新人蘇緯政來頭也不小，曾是立法院長蘇嘉全的助理，叔叔是日前宣布退黨參選市長的前台南縣長蘇煥智。而新人陳彥丞則是「政二代」，父親為前議員陳嘉銘，也投入該選區激烈廝殺。

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另外，童仲彥以無黨身分參選，前妻李秀環昨以黨內初選不公為由，退出黨內初選，預料將脫黨自行參選，為年底綠營選情添變數。

至於另一熱區士林北投區，提名6席，尋求連任的議員為林世宗、王威中、陳慈慧、謝維州，新人為紀建安、陳賢蔚、鍾珮玲、許智全、陳國棟5人，共9人搶6席。

士林北投區因吳思瑤當選立委空出席次，由助理陳賢蔚接棒角逐。其他新人還有北市牙醫師公會理事陳國棟、北投溫泉里里長許智全，以及立委姚文智的前助理、紀政的姪子紀建安等人，個個都有來頭。

鍾佩玲為議員何志偉的嫂嫂，何志偉上屆在該區拿下最高票，這次交棒嫂嫂，延續家族在地方的影響力。其中，陳賢蔚及鍾佩玲為新人，民調可加權10%，紀建安是新人且符合35歲以下青年，民調加權20%，讓老將不敢輕忽。

次級戰區為內湖南港區則是4席，老將李建昌、高嘉瑜、王孝維、江志銘外，新人僅蕭亞譚1人登記。中山大同區除議員顏若芳、王世堅、黃向羣和梁文傑，新人僅陳怡君。

相較之下，松山信義區提名4席，尋求連任的張茂楠、許家蓓、許淑華、洪健益外，無新人參選；大安文山區5席，登記者為簡舒培、阮昭雄、周柏雅、王閔生、李慶鋒，也無新人參選，這兩區不辦初選。