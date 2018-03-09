陪吳敦義悼陳田錨 韓國瑜不表態選市長與否

2018-03-09 22:04 中央社 高雄9日電



前高雄市議會議長陳田錨7日在家辭世，國民黨主席吳敦義今天傍晚南下致祭，全程陪同的國民黨高市黨部主委韓國瑜（圖）面對媒體追問選不選高市長，重申「請大家再給我一點時間。」聯合報資料照片／楊濡嘉攝影 分享 facebook

前高雄市議會議長陳田錨7日在家辭世，國民黨主席吳敦義今天傍晚南下致祭，全程陪同的國民黨高市黨部主委韓國瑜面對媒體追問選不選高市長，重申「請大家再給我一點時間。」

韓國瑜表示，目前他正慎重思考3個問題，首先是高雄鄉親相不相信他、喜不喜歡他，他對高雄瞭不瞭解？其次，國民黨高雄市議員提名作業現在正要開始，如果他宣布參選市長的話，勢必要向黨部請假，黨部提名作業勢必一團亂，屆時誰來收拾亂象？

韓國瑜又說，最後是他家庭因素等個人問題，但這又不適合對外表述。