藍新北市長初選 全民調委託中央承辦

2018-03-09 22:03 中央社 新北9日電



中國國民黨新北市長黨內初選今天由3方參選人與代表協商後決議，委託中央黨部承辦民意調查。民調公司與家數另協商，但政見發表會是否只有錄影，或參選人將同台發表仍待協商。

國民黨新北市黨部今天下午由爭取市長選舉提名的參選人周錫瑋、前新北市議員金介壽，侯友宜辦公室主任謝政達參與協調。

會議由市黨部主委李乾龍主持，副主委蔡博文、市議會黨團書記長黃永昌、國民黨中央選舉動員部主任黃碧雲、中央民意調查小組召集人黃國敏也參與協調。

協調主要內容包括政見發表會舉辦方式，民意調查公司、委託家數與舉辦時間。金介壽認為，他起步晚，登記後應有充分時間闡述理念，盼初選活動一個月後辦民調。

不過，市黨部主委李乾龍會後受訪表示，市黨部依中央的初選辦法公告並呈報，25日以前舉辦完民意調查敲定提名人，時間不會改變。

金介壽受訪說，既然不舉辦黨員投票，他希望在民調中納入30%黨員意見徵詢，70%為一般民眾，在技術上可以提供黨員電話資料給中央黨部、民調公司即可。

李乾龍受訪說，「這是不可能的」，採取全民調就不會區分是否黨員。受委託的謝政達也堅持，採全民調才能夠選出大選中能勝選的參選人，堅持依黨部已公告的內容採取全民調。

中央黨部會中提出7家民調公司提供參考，三組參選人共識並同意由中央黨部辦民調，將於12日的第二次協調會中，決定委託的民調公司家數、民調時間。

至於政見會舉辦方式，周錫瑋和金介壽要求舉辦10場戶外政策說明會、3場電視政見會。謝政達也主張比照桃園模式，辦理3場電視政見發表會，但並未答應是否與周、金同台。

市黨部主委李乾龍傾向由各參選人自己錄影後，委託14家地方有線電視系統台播出，是否辦戶外政見說明會，下次協商。

周錫瑋會後受訪表示，建議黨中央修正中常會通過的「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」、「中國國民黨員餐參加公職人員選舉提名辦法」，因為上述兩辦法與中常會通過的採取全民調是相互抵觸的。

他說，原提名辦法提到，若初選協調不成要辦黨員投票、意見徵詢與幹部評鑑、民意調查，若中央黨部堅持全民調，需修正相關提名辦法。