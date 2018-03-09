綠高市議員初選 左楠區有微妙變化

2018-03-09 22:03 中央社 高雄9日電



民進黨內高雄市長初選立委劉世芳退出，立委陳其邁出線後，左楠區議員初選選情出現微妙變化，現任議員林瑩蓉缺席初選登記，劉世芳服務處副主任黃偵琳出馬爭取同選區的婦女保障名額。

民進黨高市議員黨內初選登記今天截止，11個選區累計有50人登記，將提名37人，其中，第4選區（左楠區）有7人登記，將提名4人，其中1人是婦女保障名額。

由於積極為陳其邁抬轎的林瑩蓉缺席未登記，由黃偵琳及立委趙天麟助理李雅慧爭取婦女保障名額提名。

林瑩蓉傍晚發布新聞簡訊指出，「我已有向其邁委員報告這個決定，未來將全力輔選，我的助理林志誠很熱誠優秀，也希望把議員的任務交棒給年輕人」。林志誠昨天已完成初選登記。

外界質疑，林瑩蓉退，黃偵琳進場，與劉世芳退出市長初選有關，不過，黃偵琳受訪則否認有「條件交換」，她到今天下午最後一刻才決定登記投入選戰，之前都沒有與林瑩蓉陣營接觸過，願意與李雅慧進行君子之爭。

黃偵琳過去在父親黃昭星耳濡目染下，對公共事務非常關心，曾在高雄市經發局服務，行政資歷豐富。

黃偵琳表示，她在市長陳菊與劉世芳多年的栽培下，累積豐富的行政及民代服務經驗，也深知女性從政的不容易，但左楠需要更多積極、監督的聲音，會用熱情跟努力讓選民看到。