選議員跌破專家眼鏡 顏純左：沒別的路了

2018-03-09 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



顏純左登記選台南市第3選區市議員。記者吳政修／攝影 分享 facebook

顏純左今天中午登記民進黨台南市第3選區市議員黨內提名登記，大家都認為市長提名失利應會選立委，結果跌破許多專家眼鏡。

一名陳姓政壇老前輩說，他約兩個月前就聽聞顏純左要選市議員，與力拚議長寶座，他跟對方說「不可能」。

結果顏純左中午就完成第3選區市議員黨內提名登記，記者問是否會問鼎議長，顏純左說「目前沒這個想法」。

據一名親近顏純左的人士表示，顏純左曾透露有幾條路可走，第一是入閣，但台北人生地不熟，沒有興趣；第二是選立委，但很可能又被民進黨派系 「做掉」，第三就是選市議員，市議員沒選上，回去當醫師，沒別的路了。