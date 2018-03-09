親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黃偉哲初選勝出
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
反年改抗爭不斷
政治
軍事
綜合

MLB／難忘虎父訓練陰影 鈴木一朗挽不回父子情

擁綠卡緩宣布選高市長？韓國瑜陣營：資源不足才是原因

2018-03-09 14:54聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜是否參選高雄市長表態記者會延期，引發各界揣測。黨中常委前天在常會上爆料，韓是因家族綠卡只要宣布參選就須放棄，導致韓妻強烈反對所致。對此，黨中央低調表示，不清楚韓家庭狀況。

「韓國瑜沒有綠卡，韓的小孩出國都是拿中華民國護照。」韓國瑜幕僚直言，韓延後宣布動向，關鍵問題是資源不足與黨不分區立委陳宜民「攪和」，沒有綠卡問題。

國民黨縣市長提名作業龜速，特別是選情艱困的南台灣縣市至今無一提名。備受黨內期待的韓國瑜，原規劃周三舉辦「表態記者會」宣布是否參選市長，最後一刻決定暫緩宣布，讓外界一頭霧水。

親近韓國瑜人士周三上午解釋，韓「還有一點家庭因素要再擺平一下」，再兩天韓國瑜就會有所表達，不會讓外界等太久。

但家庭因素到底是什麼，仍引發討論。周三中常會上，中常委江碩平就爆料，韓國瑜延後宣布動態，關鍵因素就是韓有綠卡，宣布參選勢必就須放棄，家人才強烈反對。

與會人士轉述，江碩平會中主張，民進黨高雄市長人選已底定，但韓國瑜卻因沒辦法下定決心說服妻子，讓黨提名作業就這樣掛著，非常不妥。

對綠卡質疑，韓國瑜幕僚表示，韓曾任立委，也很少去美國，沒有持有綠卡必要，延後宣布關鍵原因就是資源不足。該人士也批評，黨中央對外說法與對韓說詞有很大不同，對勸進韓參選撇的一乾二淨，只說保持中立，好像韓自己要爭取，怎不讓人心寒。

據了解，韓國瑜陣營內部討論時就曾討論，黨中央希望韓選，但韓上任以來給過高雄市黨部什麼有形、無形資源？黨中央讓人有「孤立無援」感覺。韓幕僚說，基層對韓有期待，依韓行事風格，若開記者會不會宣布不選，但現在進退兩難，怎麼宣布？

黨務人士緩頰，國民黨高雄市長選戰選情艱困，再加上黨的財務狀況不佳，任何人要投入參選，都要有心理準備可能要拿老本出來拚，最後還有很大機率敗選，將心比心，韓國瑜與家人要更多時間審慎思考，無可厚非。

韓國瑜綠卡國民黨

相關新聞

影／余筱萍登記民進黨內初選 媽媽李亞萍助陣

2018-03-09 16:55

2018選舉 吳敦義：年輕人非一步就可選首長

2018-03-09 16:48

國民黨縣市長提名人年紀大 吳敦義：年輕化不會失敗

2018-03-09 16:08

民進黨選對會確認 宜蘭縣長提名陳歐珀

2018-03-09 16:06

選議員跌破專家眼鏡 顏純左：沒別的路了

2018-03-09 15:07

小英之友會副會長邱楹棟 加入蕭淑麗團隊

2018-03-09 14:13

藍新北初選協調 周錫瑋親征 侯友宜派代打

2018-03-09 14:11

黃偉哲出線 新系：母雞帶小雞拚議會過半

2018-03-09 14:09

力挺黨提名人選 蕭美琴：不選花蓮縣長

2018-03-09 14:07

黨內爆：韓國瑜猶疑「因為綠卡」？幕僚駁斥

2018-03-09 14:07

市長提名失利登記選議員 顏純左：繼續奉獻

2018-03-09 13:39

童仲彥前妻不選了 控民進黨初選派系家族介入

2018-03-09 13:13

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

綠桃市議員范綱祥不拚連任 宣布參戰立委

2018-03-09 12:39

藍新北市長初選協調 周錫瑋：7成以上市民希望辯論

2018-03-09 11:26

台南議長子李宗翰選市議員 蔡其昌：我舉雙手雙腳贊成

2018-03-09 10:41

呂秀蓮批縱容319罪犯 侯友宜：追真相是我的本性和職責

2018-03-09 10:31

民進黨誰選花蓮？蕭美琴：不會選縣長

2018-03-09 09:18

戰高雄缺糧草 韓國瑜選不選？「不會歹戲拖棚」

2018-03-09 00:10

38婦女節送花、餐會 北市選將跟婦女博感情

2018-03-09 00:04

陳玉珍宣布選金門縣長 藍3人爭

2018-03-09 00:01

新北議員綠初選 板橋激戰估8搶5

2018-03-09 00:01

新北市長選舉／照顧婦幼 周錫瑋強調托育

2018-03-09 00:00

新北市長選舉／照顧婦幼 侯友宜捍衛安全

2018-03-09 00:00

嘉縣長初選輸了 張明達：11月選舉不缺席

2018-03-08 23:05

高市議員第2選區 老將新秀4搶3

2018-03-08 22:39

送侯友宜玉蘭花 律師背後原因有洋蔥

2018-03-08 20:56

嘉義縣長初選爭議 張明達發重誓要對手也跟進

2018-03-08 20:53

超級奶爸前立委吳育仁 帶閨女游泳慶祝滿月

2018-03-08 19:49

嘉市綠營分裂？小英之友會副會長加入蕭淑麗團隊

2018-03-08 18:59

學運世代陳其邁、翁章梁勝出 嘉縣高雄連線合作

2018-03-08 17:11

網友選北市長 西瓜大勝柯文哲、蔣萬安

2018-03-08 15:50

資深議員陳玉珍 宣布參選金門縣長

2018-03-08 14:17

婦女節憶亡兒 侯友宜誓言保護婦幼

2018-03-08 13:57

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

蔡丁貴開記者會 遭統派男子噴生髮劑

2018-03-09 12:16

提廢注音卻落選 葉宜津臉書湧注音：ㄐㄧㄚ一ㄡˊㄏㄠˇ ㄇㄚ˙

2018-03-08 19:16

潑漆政治學 老蔣、毛澤東全受災 她還常被分屍…

2018-03-09 08:00

黃偉哲與許忠信將對決南市長？扁「新勇哥物語」預言

2018-03-08 21:55

李艷秋：女性當上總統 做成這樣也沒讓女性臉上增光

2018-03-08 21:10

朝蔡丁貴狂噴生髮劑 男子：不喜歡擦掉啊！

2018-03-09 12:49

潑漆案 林彥廷：兩蔣的統治精神 至今仍主宰台灣？

2018-03-09 04:00

被陳景峻罵成這様 羅智強：吳音寧該打包走人了

2018-03-09 08:26

高涌誠：敬酒罰酒比喻並非針對台大也無威嚇台大意思

2018-03-08 22:54

嘉義縣長初選爭議 張明達發重誓要對手也跟進

2018-03-08 20:53

被噴生髮劑 蔡丁貴：統派走投無路 才用低階手法

2018-03-09 16:07

送侯友宜玉蘭花 律師背後原因有洋蔥

2018-03-08 20:56

統獨偏鋒激化 孫大千倡「站在別人的立場想一想」運動

2018-03-09 08:18

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

選議員跌破專家眼鏡 顏純左：沒別的路了

2018-03-09 15:07

戰高雄缺糧草 韓國瑜選不選？「不會歹戲拖棚」

2018-03-09 00:10

泛藍台南整合 陳子敬加入民調

2018-03-09 00:04

黨產會將移送辜嚴母女 雷倩：不忍事情發展

2018-03-09 11:47

嘉市綠營分裂？小英之友會副會長加入蕭淑麗團隊

2018-03-08 18:59

國名遭改…我致函瑞典抗議 要求恢復原名

2018-03-09 05:09

黃偉哲勝出 代理市長：樂見民進黨以民主機制完成初選

2018-03-08 19:57

屏東設迪士尼？立委：鄉親給賴清德鼓掌 盼勿隨風而逝

2018-03-09 12:54

新聞眼／新系守住地盤 如何化解與正國會嫌隙

2018-03-09 00:00

軍人年金改革 賴清德重申：7月1日與公教同步實施

2018-03-09 09:28

童仲彥前妻不選了 控民進黨初選派系家族介入

2018-03-09 13:13

陸團客拉警報 業者控自由行也被台灣刁難

2018-03-09 13:07

馬英九陳水扁逆勢回溫 羅智強：因蔡英文「太不正常」

2018-03-09 12:30

軍人年改樓地板 38990不再變

2018-03-08 23:40

綠台南市長初選…黃偉哲大勝 打團結牌

2018-03-08 23:52

地方媽媽也來了…新人選議員 「打群架」才會贏

2018-03-09 09:00

擁綠卡緩宣布選高市長？韓國瑜陣營：資源不足才是原因

2018-03-09 14:54

海軍新型運輸艦造案五度五關 終由台船得標

2018-03-09 11:06

翔展二號接裝 空軍強調IDF擁長程空對面攻擊性能

2018-03-09 11:54

北農事件被中央究責 柯P：出事一定要找女巫燒死？

2018-03-09 11:28

涉銷毀帳冊 黨產會告發辜家母女及秘書3人

2018-03-09 13:55

立委陳歐珀將獲提名 代表民進黨參選宜蘭縣長

2018-03-09 14:42

市長提名失利登記選議員 顏純左：繼續奉獻

2018-03-09 13:39

蕭淑麗三顧茅廬 延攬小英之友會副會長邱楹棟

2018-03-09 11:36

蔡總統視察軍情局 向無名英雄紀念碑致敬

2018-03-08 18:35

【重磅快評】噴劑比潑紅漆有創意 警方別用大砲打小鳥

2018-03-09 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top