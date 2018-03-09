擁綠卡緩宣布選高市長？韓國瑜陣營：資源不足才是原因

2018-03-09 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜是否參選高雄市長表態記者會延期，引發各界揣測。黨中常委前天在常會上爆料，韓是因家族綠卡只要宣布參選就須放棄，導致韓妻強烈反對所致。對此，黨中央低調表示，不清楚韓家庭狀況。

「韓國瑜沒有綠卡，韓的小孩出國都是拿中華民國護照。」韓國瑜幕僚直言，韓延後宣布動向，關鍵問題是資源不足與黨不分區立委陳宜民「攪和」，沒有綠卡問題。

國民黨縣市長提名作業龜速，特別是選情艱困的南台灣縣市至今無一提名。備受黨內期待的韓國瑜，原規劃周三舉辦「表態記者會」宣布是否參選市長，最後一刻決定暫緩宣布，讓外界一頭霧水。

親近韓國瑜人士周三上午解釋，韓「還有一點家庭因素要再擺平一下」，再兩天韓國瑜就會有所表達，不會讓外界等太久。

但家庭因素到底是什麼，仍引發討論。周三中常會上，中常委江碩平就爆料，韓國瑜延後宣布動態，關鍵因素就是韓有綠卡，宣布參選勢必就須放棄，家人才強烈反對。

與會人士轉述，江碩平會中主張，民進黨高雄市長人選已底定，但韓國瑜卻因沒辦法下定決心說服妻子，讓黨提名作業就這樣掛著，非常不妥。

對綠卡質疑，韓國瑜幕僚表示，韓曾任立委，也很少去美國，沒有持有綠卡必要，延後宣布關鍵原因就是資源不足。該人士也批評，黨中央對外說法與對韓說詞有很大不同，對勸進韓參選撇的一乾二淨，只說保持中立，好像韓自己要爭取，怎不讓人心寒。

據了解，韓國瑜陣營內部討論時就曾討論，黨中央希望韓選，但韓上任以來給過高雄市黨部什麼有形、無形資源？黨中央讓人有「孤立無援」感覺。韓幕僚說，基層對韓有期待，依韓行事風格，若開記者會不會宣布不選，但現在進退兩難，怎麼宣布？

黨務人士緩頰，國民黨高雄市長選戰選情艱困，再加上黨的財務狀況不佳，任何人要投入參選，都要有心理準備可能要拿老本出來拚，最後還有很大機率敗選，將心比心，韓國瑜與家人要更多時間審慎思考，無可厚非。