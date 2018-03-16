整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？
2018九合一選舉將在11月24日舉行，尤其是22縣市長參選人選更受到外界關注，最近藍綠兩黨都緊鑼密鼓敲定參選人選，其他政黨或無黨籍也有不少人表態參選，聯合新聞網將會陸續整理更新22縣市長參選名單，讓大家能夠隨時掌握選舉動態。
更新時間：3/16
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‧民進黨／國民黨 確定提名人選縣市
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民進黨
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國民黨
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其他表態參選人
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基隆市
|‧林右昌(現任)
|‧謝立功
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新竹市
|‧林志堅(現任)
|‧許明財
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苗栗縣
|‧徐耀昌(現任)
|‧徐廷琮(國民黨脫黨參選) ‧徐定禎(民進黨循柯P模式支持)
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台中市
|‧林佳龍(現任)
|‧盧秀燕
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彰化縣
|‧魏明谷(現任)
|‧王惠美
|‧洪敏雄
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雲林縣
|‧李進勇(現任)
|‧張麗善
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嘉義市
|‧涂醒哲(現任)
|‧黃敏惠
|‧蕭淑麗(國民黨脫黨參選)
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宜蘭縣
|‧陳歐珀
|‧林姿妙
|‧林信華(國民黨脫黨參選)
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台東縣
|‧劉櫂豪
|‧饒慶鈴
|‧民進黨／國民黨 可能參選人選(含表態)
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民進黨
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國民黨
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其他表態參選人
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台北市
| ‧姚文智
‧呂秀蓮
| ‧鍾小平
‧葛永光
‧丁守中
‧張顯耀
‧孫大千
‧鄭麗文(3/14宣布退出)
| ‧柯文哲(現任)
‧蘇煥智
‧古文發(建國黨黨主席)
‧李錫錕(預告3/25宣布)
‧林昶佐(時代力量，是否參選仍未確定)
‧邱文祥(北市前副市長)
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新北市
| ‧吳秉叡
‧羅致政
‧陳景峻
‧蘇貞昌(傳徵召)
‧游錫堃(傳徵召)
| ‧周錫瑋
‧侯友宜
‧金介壽
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桃園市
|★確定代表：鄭文燦(現任)
| ‧陳學聖
‧楊麗環
‧魯明哲
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新竹縣
| ‧徐國勇(傳言)
‧鄭朝方
| ‧林為洲
‧楊文科
‧陳見賢
|‧徐欣瑩
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嘉義縣
|★確定代表：翁章梁
| ‧吳育仁
‧王育敏
‧王啟澧
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台南市
|★確定代表：黃偉哲
| ‧黃秀霜
‧高思博
|‧陳子敬
‧林義豐
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屏東縣
|★確定代表：潘孟安(現任)
|‧蘇清泉
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高雄市
|★確定代表：陳其邁
| ‧陳宜民
‧張德民
‧韓國瑜(未正式宣布)
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花蓮縣
| 許傳盛
劉曉玫
|★確定代表：徐榛蔚
|‧賴進坤
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連江縣
|★確定代表：劉增應(現任)
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澎湖縣
|★確定代表：陳光復(現任)
| ★賴峰偉
(通過初選，提名卡關)
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金門縣
| ‧陳玉珍
‧楊鎮浯(黨內呼聲高)
|‧陳福海(現任)
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