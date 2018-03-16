親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

榮耀或綁架？米其林星星光環背後 隨之而來的噩夢

香港首富要退休了？李嘉誠年度記者會 下午4點見分曉

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-16 12:33聯合新聞網 綜合整理

花蓮縣徐榛蔚（國民黨）、基隆市林右昌（民進黨）、基隆市謝立功（國民黨）、台中市林...
花蓮縣徐榛蔚（國民黨）、基隆市林右昌（民進黨）、基隆市謝立功（國民黨）、台中市林佳龍（民進黨）、桃園市鄭文燦（民進黨）、台中市盧秀燕（國民黨）、宜蘭縣林姿妙（國民黨）、台南市黃偉哲（民進黨）等分別獲得黨內提名代表參選2018縣市長選舉。
分享
2018九合一選舉將在11月24日舉行，尤其是22縣市長參選人選更受到外界關注，最近藍綠兩黨都緊鑼密鼓敲定參選人選，其他政黨或無黨籍也有不少人表態參選，聯合新聞網將會陸續整理更新22縣市長參選名單，讓大家能夠隨時掌握選舉動態。

更新時間：3/16

Untitled Document
‧民進黨／國民黨　確定提名人選縣市
民進黨
國民黨
其他表態參選人
基隆市
 ‧林右昌(現任) ‧謝立功  
新竹市
 ‧林志堅(現任) ‧許明財  

苗栗縣
‧徐耀昌(現任) ‧徐廷琮(國民黨脫黨參選)
‧徐定禎(民進黨循柯P模式支持)
台中市
 ‧林佳龍(現任) ‧盧秀燕
彰化縣
 ‧魏明谷(現任) ‧王惠美 ‧洪敏雄
雲林縣
 ‧李進勇(現任) ‧張麗善  
嘉義市
 ‧涂醒哲(現任) ‧黃敏惠 ‧蕭淑麗(國民黨脫黨參選)
宜蘭縣
 ‧陳歐珀 ‧林姿妙 ‧林信華(國民黨脫黨參選)
台東縣
 ‧劉櫂豪 ‧饒慶鈴  
‧民進黨／國民黨 可能參選人選(含表態)
民進黨
國民黨
其他表態參選人
台北市
 ‧姚文智
‧呂秀蓮		 ‧鍾小平
‧葛永光
‧丁守中
‧張顯耀
‧孫大千
‧鄭麗文(3/14宣布退出) 		‧柯文哲(現任)
‧蘇煥智
‧古文發(建國黨黨主席)
‧李錫錕(預告3/25宣布)
‧林昶佐(時代力量，是否參選仍未確定)
‧邱文祥(北市前副市長)
新北市
 ‧吳秉叡
‧羅致政
‧陳景峻
‧蘇貞昌(傳徵召)
‧游錫堃(傳徵召) 		‧周錫瑋
‧侯友宜
‧金介壽 		 
桃園市
 確定代表：鄭文燦(現任) ‧陳學聖
‧楊麗環
‧魯明哲		  
新竹縣
‧徐國勇(傳言)
‧鄭朝方 		‧林為洲
‧楊文科
‧陳見賢 		‧徐欣瑩
嘉義縣
 確定代表：翁章梁 ‧吳育仁
‧王育敏
‧王啟澧 		 
台南市
 確定代表：黃偉哲 ‧黃秀霜
‧高思博 		‧陳子敬
‧林義豐
屏東縣
 確定代表：潘孟安(現任) ‧蘇清泉  
高雄市
 確定代表：陳其邁 ‧陳宜民
‧張德民
‧韓國瑜(未正式宣布) 		 
花蓮縣
 許傳盛
劉曉玫 		確定代表：徐榛蔚 ‧賴進坤
連江縣
   確定代表：劉增應(現任)  
澎湖縣
 確定代表：陳光復(現任) 賴峰偉
(通過初選，提名卡關) 		 
金門縣
   ‧陳玉珍
‧楊鎮浯(黨內呼聲高) 		‧陳福海(現任)
國民黨上午舉行「國民新女力、加油我挺女」記者會，獲黨內提名的雲林縣張麗善（左起）...
國民黨上午舉行「國民新女力、加油我挺女」記者會，獲黨內提名的雲林縣張麗善（左起）、花蓮縣徐榛蔚、彰化縣王惠美、台中市盧秀燕、宜蘭縣林姿妙、嘉義市黃敏惠6位女性縣市長參選人出席造勢，大跳抖肩舞。記者陳柏亨／攝影
分享

九合一選舉

相關新聞

剛獲提名選宜蘭縣長 被問是否立委 陳歐珀：誰那麼急？

2018-03-16 14:05

藍營議員重提「走路工」 陳菊：一向尊敬黃俊英

2018-03-16 13:39

社宅發展慢 呂秀蓮批柯P「上任3年流失4萬9千人」

2018-03-16 12:35

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

鍾小平批丁守中反核 丁反駁：我支持安全核能

2018-03-16 11:32

周錫瑋：鄭南榕事件要為侯友宜打氣

2018-03-16 10:50

國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中

2018-03-16 10:48

一刀下去雞頭噴飛... 血腥選戰 台灣還不止一次

2018-03-16 09:00

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

新北／議員藍首梯次登記 8個選區36人

2018-03-16 00:02

新北／為自己初選造勢？ 綠16議員拱游錫堃選市長

2018-03-15 23:55

宜蘭／綠陳歐珀請益尋團結 藍林姿妙政績駁質疑

2018-03-15 23:35

高雄／韓國瑜旁聽陳菊施政報告 選不選月底宣布

2018-03-15 23:29

苗縣／黃玉燕參戰 縣長選舉4強競逐

2018-03-15 23:25

嘉縣／翁章梁配天宮宣誓 絕未電話干擾

2018-03-15 23:07

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

影╱史明支持姚文智選台北市長 親送一尾鯛魚祝福

2018-03-15 19:38

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

議員候選人政策連線 時力主打公托

2018-03-15 17:00

影／小露掌上功夫 姚文智戀戀情深布袋戲

2018-03-15 14:31

「讓國民黨變強棒」 孫大千登記參選北市長

2018-03-15 13:43

何時宣布參選高雄市長？韓國瑜：3月底到4月初

2018-03-15 13:43

姚文智：若當選台北市長 復辦牛肉麵節

2018-03-15 13:18

諷民進黨力擋柯文哲 姚文智：這是不對的

2018-03-15 12:37

高思博籲公布初選經費 黃偉哲：我知道他很焦慮

2018-03-15 12:16

「徵召老帥游錫堃再戰新北」 16名綠議員連署黨中央

2018-03-15 12:14

高思博籲公布競選經費 黃偉哲：1個月內公布

2018-03-15 12:08

洪耀福批她不會看公文？林姿妙：這是欺負女性

2018-03-15 11:50

頻傳徵召蔣萬安選北市長 郝龍斌：不實的謠言

2018-03-15 11:46

北南雙城美食會 姚文智提恢復台北牛肉麵節

2018-03-15 11:46

登記台北市長初選搶頭香 孫大千黨籍卻仍在桃園

2018-03-15 11:33

翁章梁赴配天宮宣誓：民調絕未電話干擾

2018-03-15 11:32

16位綠營新北市議員「呼呼呼」 呼喚游錫堃當母雞

2018-03-15 11:09

國民黨台北市長初選登記 孫大千拔頭籌

2018-03-15 11:01

陳致中投入民進黨議員初選 綠：扁卻挺許忠信選市長？

2018-03-15 10:57

影／陳歐珀暫不辭立委 若當選縣長宜蘭要補選

2018-03-15 10:53

何時宣布參選高市長？韓國瑜：3月底、4月初

2018-03-15 09:53
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

影／嚴德發證實 對美軍購提採購F-35

2018-03-15 15:18

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

深澳電廠模擬竹縣空汙 電廠與學者模擬竟差20倍

2018-03-15 14:40

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

冷眼集／非核家園神主牌 用全民健康陪葬？

2018-03-15 14:21

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top