陳玉珍宣布選金門縣長 藍3人爭

2018-03-09 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



金門縣資深縣議員陳玉珍昨選在婦女節宣布將參選金門縣長，引起地方熱議。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門縣長選舉日漸白熱化，繼導演董振良後，國民黨議員陳玉珍昨選在婦女節宣布參選金門縣長，陳玉珍說，只要國民黨內協調機制公平公正公開，她會參加，也有信心勝選；不會屈就不公平方式。

45歲陳玉珍出身政治世家，父親是金門前縣議長陳水木，她是台大中文系畢業，取得日本九州大學國際公法碩士、北京大學國際經濟法法學碩士，擔任3屆議員，近年積極經營社群，以「珍愛金門」臉書粉絲頁獲關注，昨天宣布參選金門縣長，並且透過網路直播宣傳。

陳玉珍昨提出未來施政重點，包括將增加金門在地常住人口數、重新檢討都市計畫和發展策略、均衡區域發展、教育資源分配更合理；創造多元財源收入的產業政策、優化金酒公司經營策略，及落實醫療在地化。

陳玉珍也抨擊縣長陳福海缺乏突破性，過去3年金酒營業額逐年下滑、縣庫短絀逐年增加，沒好好守護金門，她矢志恢復金門精神，找回金門價值。金門縣府對陳玉珍的批評表示「不回應」。

金門地方人士分析，陳玉珍近年追打縣長陳福海施政，包括金酒私釀、金門大橋保證金未繳、約用人員爆增、環島北路砍路樹等議題，讓加上她也姓陳，多少分散了陳福海在陳氏宗親內支持度。

據了解，目前國民黨有陳玉珍、縣議員李應文與立委楊鎮浯，可能出馬角逐百里侯，預計14日啟動協調機制，邀集3人協調，最後到底會派誰與陳福海一決勝負，還未定案。