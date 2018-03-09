新北市長選舉／照顧婦幼 周錫瑋強調托育

2018-03-09 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



新北市長擬參選人周錫瑋談婦幼政策，認為應減輕婦女養育子女經濟負擔，同時提供多元托育選擇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前北縣長周錫瑋昨趁三八婦女節，在臉書發文向婦女致敬，他並指出，婦女為負擔家計，面對不盡公平的職場環境非常辛苦，政府應設法減輕婦女養育子女的經濟負擔，同時提供多元優質的托育選擇。

周錫瑋表示，托育政策牽一髮動全身，不能只討論公托不足的問題，應該要思考為何家長都要選擇公托？政府是否能提供市民更多元育托教育的優質選擇？還有現在年輕人養兒育女能負擔多少錢？ 昨是三八婦女節，新北市長擬參選人周錫瑋談婦幼政策。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

周錫瑋過去曾與年輕夫妻座談，當時他提到，養育子女最實際的就是經濟問題，政府除要帶動整體經濟好轉，改善就業環境外，政府可在經濟上減輕婦女負擔，若參照其他國家，大概可分為3種不同作法，可作為未來婦幼政策參考。

他舉例，歐洲傾向從小孩出生後到一定年紀，花費都由政府負擔。第二種作法是根據父母收入能力，負擔一定額度養育費，其他由政府補助，第三種作法則是小孩出生後，政府每年固定補助一定額度。

周錫瑋也主張，公立學校可利用閒置校舍，及少子化後沒有學生可教的師資人力，在課後設立免費安親班，讓雙薪家庭家長，不用擔心要孩子放學後無處可去，可下班後再來接小孩，私人機構方面，也可採公辦民營方式增加課後安親的選擇，減輕家長負擔。