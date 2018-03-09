新北市長選舉／照顧婦幼 侯友宜捍衛安全

2018-03-09 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市長擬參選人侯友宜（左二）強調「婦幼是我心中最重要的寶貝」，全力捍衛婦幼權益。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

昨是三八婦女節，新北市長擬參選人侯友宜也跑婦幼行程，以警界經驗打出「捍衛婦幼安全牌」，侯友宜表示，「婦幼是我心中最重要寶貝」，當選會捍衛婦幼、新住民政策。

侯友宜昨先拜會去年生下雙胞胎的市議員劉美芳，侯回憶20年前擔任刑事局副局長，當時很多婦女團體希望由警察處理家暴案件，但警界當時認為家暴是家務糾紛，介入意願低。侯友宜遊說同仁調整心態，辦案觀念改變，家暴讓警察適度處理，更能保障婦幼安全。 新北市長擬參選人、前新北市副市長侯友宜（前右三）繼續拜會新北市議員，表示會為婦幼打造好的環境，全力捍衛。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

侯友宜自承，政府對婦幼的照顧，做得還不是很足夠，婦女經濟支持力要大幅度提升，現階段面臨最大挑戰是職場，要積極協助婦女、包含新住民等較弱勢的族群經濟獨立自主，暴力防治也要更細膩。

下午侯友宜參加「葉毓蘭友誼連線」粉絲見面會，一名林姓律師現場分享她在參加見面會路上，看到有人賣玉蘭花，就全部買下帶來分送，林姓律師說，她出身單親家庭，小時候媽媽在市場賣雜貨養家，她成年後出國進修再回到台灣，希望侯可多幫忙改善弱勢婦幼環境。

侯友宜表示，他最想做的是老人、婦女、兒少和身障4大主題，會把玉蘭花放在辦公室，「聞到味道就知道我要多做一點事」。葉毓蘭則說，很多人說侯友宜沒料，但上次寒流來襲，她傳訊問侯，隨堂考街友怎麼辦？侯馬上說有哪些方案，是默默做的人。