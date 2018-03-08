藍營台南市長候選人何時出線？謝龍介：不能急就章

2018-03-08 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



民進黨台南市長黨內選由黃偉哲勝出，大家關注國民黨的候選人何時出爐，市黨部主委謝龍介表示，已徵詢過相關人的看法，應該很快會有結果，但他也強調「急就章不是好事」

謝龍介表示，目前高思博傾向一階段的民調，也就是高思博、黃秀霜與陳子敬三人一起民調，黃秀霜則傾向兩階段，也就是國民黨內先民調，再與無黨的陳子敬PK，而陳子敬則認為不必太早決定人選，但認同藍營應該整合。