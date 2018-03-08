國民黨吳育仁 表態選嘉義縣長

2018-03-08 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 、鄭媁／台北報導



曾任國民黨嘉義縣黨部主委的前立委吳育仁，過年前喜獲頭胎千金。 圖／取自吳育仁臉書 分享 facebook

民進黨南部縣市參選人陸續敲定，國民黨在南部艱困選區的提名人選也逐漸浮出檯面。國民黨前立委吳育仁昨天正式表態願意挺身而出，接受黨徵召參選嘉義縣長。

被基層點名參選嘉義縣長的國民黨立委王育敏表示，吳長期在嘉義教書經營，學經歷專業及參選經驗都夠，是再好不過的人選，若黨中央提名，會全力輔選。

除了嘉義縣，前行政院蒙藏委員會委員長高思博昨天強調，他積極準備參選，爭取為台南市民服務的機會，他今天將在台南舉辦介紹「思博、不賴」大型看板記者會，正式亮相與巿民相見。

據了解，中央黨部高層在過年前就有徵詢吳育仁的參選意願，吳育仁表示，當時他第一個小孩剛出生，因此希望給他時間思考，等小孩滿月再決定，原本他就預定要在今天小孩滿月時表態參選。至於未來黨若徵召他，選戰主打的就是弊案，但他也坦言，嘉義縣人口老化的結構一直沒辦法改善，對國民黨確實是苦戰。

台南市除了高思博，前台南大學校長黃秀霜和無黨籍前台南市警察局長陳子敬也已表態參選，黨希望透過協調共推人選，但三人對整合方式意見不一，高思博主張納入陳子敬、採一階段整合方式，且在三月底前決定提名人選，陳子敬希望兩階段整合，黃秀霜不贊成把陳子敬納入一起整合。