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市議員初選未定 陳菊接府秘書長？再等一等

2018-03-07 23:47聯合報 記者林敬殷／台北報導

高雄市長陳菊昨恭賀立委陳其邁贏得市長初選，並強調無論初選結果是否如大家預期，未來...
高雄市長陳菊昨恭賀立委陳其邁贏得市長初選，並強調無論初選結果是否如大家預期，未來都要團結合作向前行，全力輔選。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨高雄市長黨內初選結果出爐，包括高雄市長陳菊在內的新一波人事布局，各界高度關注，面對陳菊是否北上出任總統府秘書長，知情人士指出，陳菊尚未決定，但黨內期待陳菊能以她的高度，勸進強棒投入縣市長選戰，幫忙協調黨內雙北市長的布局。

至於贏得黨內初選的立委陳其邁，是否會代理高雄市長，黨內人士說，目前尚未討論，接下來這個人事布局，也攸關陳菊的決定，是否要提前卸下市長的擔子，而且黨內也會尊重陳其邁評估代理市長對選情的影響。

被視為蔡英文總統嫡系的立委陳其邁贏得壓倒性勝利，陳菊接任總統府秘書長是否明朗化，親近陳菊人士表示，市長初選後，還有市議員的初選，以陳菊個性會等告一段落，才會思考其他的問題。

知情人士不諱言，蔡總統在一月曾力邀陳菊接任總統府秘書長，陳菊到現在還沒做出最後的決定，由於近來蔡總統母喪期間，陳菊又出國訪問，接不接任府秘書長就暫時擱在一旁。

他表示，陳菊要考慮的，不光是民進黨，而是陳菊在一四年連任市長，並且完成高雄市議會首次政黨輪替，民進黨拿下高雄市議會議長，四年後還要延續下去，因此，陳菊要確保黨內市議員提名，及高雄市府政務推動等相關事宜，要不要接下府秘書長，以及若要接下這項個重擔的時程，對陳菊反而是其次。

由於民進黨在雙北市長提名仍不明朗，外界認為陳菊接任總統府秘書長後，將肩負這兩大任務；相關人士說，以陳菊的責任和使命，只要是民進黨的事情，不論她身處在什麼位置，陳菊都會站在民進黨最大利益去思考，為民進黨發揮最大戰力。黨內人士說，以目前民進黨時程，直轄市議員初選至少要到四、五月才會陸續完成，因此，有關陳菊是否接任府秘書長，恐怕要再等一等。

陳菊民進黨總統府陳其邁

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