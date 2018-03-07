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新聞分析／陳其邁「頭過身就過」？ 陳菊輔選是關鍵

2018-03-07 23:37聯合報 記者楊濡嘉蔡孟妤

民進黨高雄市長初選，由現任立委陳其邁勝出。 記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選，由現任立委陳其邁勝出。 記者劉學聖／攝影
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民進黨高雄市長初選風波不斷，贏得初選的立委陳其邁雖獲黨內一致支持，但外界評估，能否讓陳其邁「頭過身就過」，現任市長陳菊輔選強度也是關鍵。外界對陳家族成員和民進黨執政政績的觀感，會是未來選情變數。

陳菊原力挺子弟兵、立委劉世芳選市長，甚至在初選敏感時刻，出書大爆當年與陳其邁等人恩怨秘辛，被認為暗助劉世芳，只是陳其邁民調仍遙遙領先，陳菊卻因為出書遭到不少攻擊，劉最後宣布退選。

陳菊不願挺陳其邁，冰凍三尺非一日之寒。二○○五年爆發高捷泰勞暴動案，陳菊受訪脫口說出「有力人士」為仲介撐腰，讓陳其邁的父親陳哲男遭波及，陳其邁也從代理市長下台，參選市長計畫破滅，苦等十三年才東山再起。

陳菊新書「花媽心內話」更爆料，當年與前高雄縣長楊秋興競選大高雄市長時，陳哲男及女兒陳書芸選擇挺楊，讓她感嘆「關鍵時刻，人人都是政治精算師。」這段政治恩怨，更使得陳家和花媽間矛盾難消。

民進黨支持者認為，陳菊與陳其邁互信雖不夠，理念也不盡相同，但依陳菊個性，再怎樣也不願看到綠營分裂而讓國民黨有機可趁，因此陳菊仍會顧全大局「含淚輔選」，只是要輔選到什麼程度，恐待觀察。

陳其邁藉由此次初選，重聚舊網絡，開創新組織，基層實力一路拓展到原高雄縣，人脈豐沛；民進黨在高雄執政廿年，陳其邁承繼陳菊的建設成果，面對現在「要人沒人、要錢沒錢」的國民黨，年底這一仗的確比當年好打。

不過，陳哲男因涉案被判刑入獄服刑，目前假釋，民進黨中央許多政策引起民怨，都會是藍營攻擊焦點。

選戰白熱化時，什麼狀況都可能會發生，所以陳其邁還是謹慎面對挑戰，絲毫不敢大意。

陳其邁陳菊民進黨劉世芳

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