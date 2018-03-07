陳其邁初選大勝 立即請益陳菊

立委陳其邁（右二）昨贏得民進黨高雄市長初選，出面感謝高雄市民支持。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

民進黨高雄市長初選昨天由立委陳其邁勝出後，四名參選人一致展現團結氣勢，陳其邁更第一時間打電話向現任市長陳菊報告；陳菊期盼「未來團結合作向前行」，落敗的立委趙天麟、林岱樺、管碧玲也都強調會全力輔選。

民進黨高雄市長初選民調結果，陳其邁獲百分之卅五點九支持大勝。趙天麟百分之十四點四五，林岱樺百分之十一點二二，管碧玲百分之五點三五，不表態的受訪者百分之卅三。

陳其邁說，整個過程大家都展現君子之爭和風度，雖然對很多政策、政見激烈交鋒，相信都是為了高雄更好；他感謝前市長謝長廷、現任市長陳菊將海洋首都蛻變成宜居城市，也感謝退選的立委劉世芳，展現謙讓的政治家氣度與胸襟。

陳其邁強調「團結成就高雄」，初選的結果是責任的託付；從現在起，會以更謙卑的態度，誠懇拜託團結每一位同志及市民參與高雄市的進步，「虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄」。

正在日本的陳菊，昨天透過市府恭賀陳其邁，陳菊表示，樂見黨內民主機制順利完成，期盼無論結果是否如大家所預期，未來都要團結合作向前行，全力輔選。

陳其邁昨天確定勝出後，立刻打電話向陳菊報告，再三感謝，並聯絡副市長許立明，盼陳菊回國後能安排碰面；陳其邁爭取陳菊支持的意圖不言而喻。

管碧玲確定落敗後，率先為陳其邁加油，表示漫長的初選，她和團隊承受很多，但堅持包容；面對結果，無怨無悔，為了高雄，她和團隊會全力輔選。

趙天麟說，美好一仗已打過，未能勝出只歸諸自己努力不夠；祝福陳其邁在年底市長選舉高票當選，未來競選只要有需要的地方，都義無反顧協助。

林岱樺說，初選的結束是二○一八年大選團結向前的逗點，她會全力輔選，盼初選時提出的城鄉落差、原高雄縣發展和生態環保議題，得到更實質重視。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說，期待年底市長選舉兩黨君子之爭，一切的奧步能止步；民進黨初選四位參選人都主打經濟議題，顯示民進黨在高雄執政近廿年，使高雄經濟環境出了問題，希望大家共同努力為庶民拚經濟，為年輕人找未來。