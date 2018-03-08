綠營傳找重量級選將 柯文哲苦笑

年底台北市長選舉，有名嘴爆料，指民進黨正在尋找「重量級人士」出馬參選。對此，民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智笑說「其實我體重也滿重的」。 圖／姚文智辦公室提供 分享 facebook

台灣社、台灣北社等獨派團體昨一同召開記者會，高喊「我們不要柯文哲」，質疑台北市長柯文哲沒有核心價值，也沒有台灣的價值，並為過去拜託大家支持柯文哲道歉，同時懇求民進黨提名人選。

台北市長柯文哲昨主持今年首場里長座談會，面對媒體詢問外傳民進黨正在找重量級人物準備選台北市長，柯文哲僅苦笑沒有回應。

有意參選台北市長的民進黨籍立委姚文智批評，柯文哲所引起的反彈不只是有兩岸、統獨的問題，既歌頌蔣經國又去228紀念館，這些政治討好，很多市民都看在眼裡。

面對有名嘴爆料，指民進黨正在尋找「重量級人士」出馬參選，姚文智表示，不管是黑馬，還是重量級人物，要出來就趕快啊，且這些都應該要進入黨內的初選程序，否則沒有辦法說服已經努力很久，做牛做馬的人，大家就一起循著初選程序來協調，如果沒辦法拿民主程序說服他，「在民主的程序下，就算是天王老子來也一樣。」

至於時代力量是否會在年底選舉繼續挺柯文哲或自行推人選，目前也尚未確定。時代力量黨立委黃國昌昨天表示，黨內立委林昶佐參選台北市，是很合適的人選。

對於獨派團體呼籲與柯文哲劃清界線，台北市議員許淑華指出，適度的表達是好事，且柯文哲至今對於綠營基層對他的質疑，都沒有說清楚，這可給柯文哲壓力 ，但黨中央在考量推不推人選，不是單方面思考，必須顧及整體，5月才會比較明朗。

許淑華指出，柯文哲釋出和小英主席密會的消息，形同宣示自己和高層關係好，但柯文哲應該了解民進黨的性格 ，通常基層的意見高於高層，如此放話反而會造成反效果，引起基層更大的反彈。