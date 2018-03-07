初選勝出 陳其邁：不是勝敗是重大責任的託付

2018-03-07 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立法委員陳其邁在民進黨高雄市長初選中勝出，他感謝各界的支持，並強調「虛心承志．團結成就高雄」，初選的結果不是勝敗，是責任的託付，他會以更謙卑的態度誠懇拜託團結每一位民進黨同志、高雄市民參與高雄市的進步。

陳其邁說，這是重大責任之付託；他要感謝從前市長謝長廷、現任市長陳菊在任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成為宜居的城市；他特別感謝陳菊讓高雄變成「綠色執政品質保證」的典範，也要再次感謝立委劉世芳選擇成全高雄、展現了謙讓的政治家氣度與胸襟。

他也感謝參加初選的立委管碧玲、林岱樺、趙天麟3人在初選的過程中互相砥礪與集思廣益，都是為了讓高雄更好，也充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。

「團結成就高雄」，陳其邁強調，要成就高雄就必須團結全黨、團結所有市民；初選的結果不是勝敗，而是責任的託付；從現在起，他會以更謙卑的態度，誠懇拜託團結每一位同志及市民參與高雄市的進步，也相信只有「虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄」。