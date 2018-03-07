初選過後 趙天麟宣布挑戰百公里超馬

2018-03-07 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，立委陳其邁勝出，參選人之一、立委趙天麟說，陳其邁委員能以贏得漂亮的結果出現，衷心祝福他，會全力支持他成為下任大高雄市長。愛跑步的趙天麟，今天也宣布將到南橫挑戰生平首次百公里超馬，希望大家為他加油。

初選結果出爐，趙天麟今中午表示，他已致電向勝出的陳其邁委員道賀，並祝福他在年底的市長選舉順利高票當選，承擔大高雄下階段的發展重任。同時他也明確表達，在未來競選過程中，只要陳其邁委員認為有需要他的地方，他都願意義無反顧給予協助。

趙天麟說，民進黨有一項優良傳統，就是在黨內競爭的階段，光明磊落、各盡所能的進行競爭；一旦競爭結束，就團結起來，一致對外。對他來說，維護並身體力行民進黨這項優良傳統，是天經地義的事。

趙天麟說，回顧過去2年，700多個日子裡，充滿汗水、挫折、歡笑與收穫，現在終於可以說：「這美好的一仗我已打過。」感謝一路相伴的夥伴，未能勝出，只歸諸自己努力不夠。

趙天麟說，這場初選，他始終如一不批評、不攻擊，而是採優雅、理性、說理的方式，率先端出一道道政策牛肉。令人欣慰的是，初選中後期，選戰重心已從派系競爭轉移到高雄當前重大課題，各參選人也提出了自己的主張、對策。

趙天麟說，所有民進黨高雄市長參選人，不論輸贏，都已從初選的過程為大高雄的發展脈動付出努力、留下了足跡。初選結束，是邁向新階段的開始。未來，他將持續進行高雄重大政策的深入研究，在不同的位置、用同樣的心意，為大高雄付出貢獻。

被問到對民調結果的感想，趙天麟說，不管民調結果如何，贏家只有一位，他衷心祝福陳其邁，陳其邁資深且努力、專業，4名參選人也都是一時之選，陳其邁能以贏得漂亮的結果出線，「衷心祝福他，這也是他應得的，我們會全力支持他，成為下一任優秀的大高雄市長。」

熱愛跑步的趙天麟也笑說，「一個月沒跑馬拉松了，腳很癢」，這禮拜要去跑人生第24場馬拉松，再下一周更要到南橫，挑戰人生第一場100公里的超馬，請市民、國人為他加油，也歡迎來陪跑。