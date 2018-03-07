林岱樺賀陳其邁勝出 盼陳日後重視城鄉落差

2018-03-07 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨高雄市長初選結果揭曉，立委陳其邁獲勝，落敗的立委林岱樺即向陳其邁恭喜，並盼陳其邁日後能重視她在初選時提出的縮短城鄉差距、原高雄縣發展以及生態環境保育等議題。

林岱樺表示，初選的結束是讓民進黨在2018縣市首長大選團結向前的逗點，她會全力輔選陳其邁。

她說，在初選的過程中，她倡議城鄉落差、原高雄縣發展以及生態環境保育的議題，盼未來能在市政上得到更實質的重視。