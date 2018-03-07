嘉義縣長初選 林錫耀：贏的要謙卑、輸的人表現風度

2018-03-07 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨嘉義縣長黨內初選出爐，嘉義縣議會議長張明達提出質疑，民進黨選對會召集人林錫耀今天表示，民調作業非常公正，盡量求圓滿，林錫耀也說，為了勝選，盼大家儘快團結一致，選對會在事後也會加強溝通協調。

林錫耀說，初選結束後，贏的人不能高興，「希望他謙卑、低下頭請求其他人的支持」，輸的人也應該承認結果，表現風度，為了勝選大家儘快團結一致，選對會在事後會加強溝通協調。

對於張明達發表聲明，林錫耀說，由於兩位參選人都提出檢舉，懷疑語音干擾讓民調結果失真，因此民進黨選對會昨天上午緊急開會，由他打電話詢問兩位候選人，「雖然我們認為干擾很有限，但你們要不要重做？」

林錫耀表示，翁章梁回應盼找個時間重做，張明達則說，民調既然做完，就快點開封計算，他請張好好考慮是否重做，但張非常堅持，話也講得很不高興。

林錫耀說，在這情況下，他也請翁章梁接受，馬上啟封，計算民調成績，翁章梁也表示同意，然而成績出來後，哪想到原來堅持要開封的張明達，事後竟然認為他們有什麼反覆。

對於張明達質疑，現場監聽的觀察員，明明聽到都是張贏，為何結果是輸？林錫耀表示，每個委託的民調公司，都有四十線以上的電話進行電話訪問，但每個觀察員只能聽一線的電話，也就是一千多份樣本中，觀察員只能聽到廿、卅通，只是極小部分，因此不能以偏概全。

對於是否延後提名？林錫耀表示，會依照預定程序，下周向中執會提報。