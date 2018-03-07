5月徵召蔣萬安戰北市？藍否認「防磚」

2018-03-07 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



外傳國民黨將在初選民調後，徵召1月中已宣布不參選的蔣萬安出征。北市黨部表示目前沒有做這樣思考。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有意爭取國民黨提名參選年底台北市長者眾，卻缺乏亮眼戰將。外傳黨將在初選民調後，以所有候選人民調支持度均未達三成，徵召1月中已宣布不參選的青壯派立委蔣萬安出征。國民黨台北市黨部表示，目前沒有做這樣思考。

國民黨組發會主委李哲華表示，黨確實有初選「防磚機制」，但那是僅一人登記角逐提名時，擔心該登記者被提名後實力不足，才會啟動把關，這次台北市長提名黨內參選爆炸，若走到初選就是民調決勝負，沒有另外徵召與否問題。

國民黨台北市長初選3月12日公告，14至16日領表、登記，之後就將啟動協調、政見發表會與民調等機制，預計4月底、5月初完成提名。

目前有意爭取國民黨提名參選台北市長者眾，包含前立委丁守中、孫大千、陸委會前副主委張顯耀、行政院前發言人鄭麗文與台北市議員鍾小平5人。同屬泛藍的台大教授李錫錕與前台北市副市長邱文祥也已成立媒體聯絡群組，可能以無黨籍身分進攻。

是否可能仿上屆台北市長選舉「柯Ｐ模式」整合黨候選人與李錫錕與邱文祥？黃呂錦茹說，要看後續發展。但李哲華強調，邱非黨員，黨沒理由主動要求整合；但李錫錕具黨員身分，只要脫黨參選就要依黨紀處分，這是制度。