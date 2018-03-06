參選高雄？ 韓國瑜：開弓沒有回頭箭

2018-03-06 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜原定今天宣布是否參選高雄市長初選，昨臨時以「需要更慎重評估」，將延後表態。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨由誰出馬競選高雄市長今天就會揭曉，但國民黨仍未明朗，基層許多勸進國民黨高雄市黨部主委韓國瑜的聲音。韓國瑜今天本來要舉行記者會公開表態是否參選，但昨天臨時以「需要更慎重評估」為由，將延後表態。

韓國瑜發表聲明，希望鄉親再給他一些時間思考。聲明指這半年來，感受到高雄鄉親熱情，也了解國民黨支持者期待，可是「開弓沒有回頭箭」，他需要更慎重評估，一旦做好決定會盡速向鄉親報告。

韓國瑜昨天受訪時說，半年來思考了高雄市的未來，並說高雄的氣氛、氛圍、民心在改變，四年前還有大量的大陸觀光客，還能支撐某些經濟產業，但現在連觀光業都開始蕭條了，高雄鄉親開始覺醒了。

「就是韓國瑜啦」、「韓國瑜選市長」，國民黨主席吳敦義本月三日到高雄走訪地方人士，不少人談起高雄市長選情時提到韓國瑜，在國民黨黃復興黨部舉辦的新春聯誼餐會上，更多人當著吳敦義和已表明參選的立委陳宜民面，直接表明支持韓國瑜選市長。

韓國瑜多次對外宣稱會在到任高雄市黨部主委半年的三月七日「表態」是否投入高雄市長選舉。他的理由是在到半年這個時間點上，不管要參選或不要參選，都應該做出說明，誠實把心中想法向高雄鄉親報告；昨天表示將延後表態，延到何時並未說明。