柯蔡密會？ 柯文哲：常見蔡但非私下

台北市長柯文哲昨天被問元月是否有柯蔡會時，未正面回應。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

近日傳出總統蔡英文和柯文哲曾在元月密會，雙方談及兩岸政策、雙北選情，為雙方繼續合作埋下伏筆。

柯文哲昨天面對媒體提問未正面回應，表示常和蔡總統見面，也不叫私底下，還要媒體調影片就知道。

柯文哲昨天參加台北市創新實驗教育成果發表會後針對外傳「柯蔡密會」受訪，僅說兩人常見面、每次遇到都會講很多話，至於是否是私下，沒必要跟媒體公開，且蔡總統有話要跟他說，常會找黃承國來傳遞，溝通都沒問題。

不過，民進黨台北市黨部主委黃承國嚴正否認，強調雙方很少碰面，也沒有什麼密會；黃承國說，只有在之前國安局事件時有稍微關心一下，此外並沒有幫雙方傳過什麼話。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨基層對台北市長柯文哲越來越不滿，今天「台灣社」等獨派團體將舉行記者會要求民進黨不要再禮讓柯文哲，與柯畫清界線。

台灣社社長張葉森表示，柯文哲已經走偏了，若民進黨繼續禮讓，可能會造成「反投票」，全國支持者都會對民進黨失去信心。

【記者林敬殷／台北報導】日前有媒體報導，身兼民進黨主席的蔡英文總統在今年一月曾與台北市長柯文哲私下會面，談及選舉議題。被報導是與會人士之一的民進黨秘書長洪耀福昨天否認，「沒有這件事。」