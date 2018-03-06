嘉縣與張明達合作？ 國民黨：尚無此規劃

2018-03-06 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



張明達（左）呼籲支持者冷靜，但眾人怒喊「選到底！」 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

民進黨嘉義縣長初選由農委會前副主委翁章梁勝出，國民黨組發會主委李哲華昨天強調，民進黨人選確定後，中央提名協調小組近期將開會討論，找出最適合、最有戰力的人選；至於有無可能與嘉義縣議長張明達合作，李哲華表示，目前沒有這樣的規劃，國民黨有自己的節奏與人選。

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧表示，國民黨不會與張明達合作，黨部早已向中央提報不分區立委王育敏、民雄鄉農會總幹事涂文生、中埔鄉農會前總幹事方清居三人，王育敏出線可能性大。

雖然黨強調與張明達從未接觸，但地方政壇人士指出，多數國民黨籍縣議員、地方民代及義務黨工，早在兩年前就一直希望促成與張明達合作，支持張明達以無黨籍身分參選嘉義縣長，認為此舉對國民黨議員席次極大化最有助益，且張明達曾經是國民黨籍，彼此理念與派系利益也有交集。

藍營人士指出，國民黨地方民代早就認為張明達參加民進黨初選一定會被卡死，不可能勝出，嘉義縣長張花冠甚至在農曆過年期間就向藍營人士透露，民進黨初選翁章梁會贏，但張明達會參選到底。

藍營人士表示，初選落敗的張明達接下來是否會退出民進黨，表達參選到底的決心，或是轉戰議長，將進一步牽動民進黨乃至地方派系的分合，等張明達動向明確後，國民黨才有可能進一步觸及是否合作的實質議題。