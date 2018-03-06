選對會：翁章梁曾提民調重做 張明達未同意

2018-03-06 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



嘉義縣議長張明達（中）初選落敗，質疑民調過程不公，要求黨中央釐清所有疑點，暫緩公告提名。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

民進黨選對會昨天公布嘉義縣長黨內初選電話民調結果，嘉義縣議會議長張明達提出四項疑點，要求在所有疑點未查明前，黨中央不能公布提名。選對會共同召集人林錫耀表示，按既定程序進行，選對會將民調結果向中執會報告，中執會會就民調結果做決定。

林錫耀說，昨天上午選對會有開會，因為翁章梁陣營提出民調重做，因此，分別跟張明達及翁章梁陣營協調，協調過程都有錄音，通話過程也有開擴音讓所有選對會成員一起聽，張明達聲明所說的都是「斷章取義」。

林錫耀還原和張明達通話的過程表示，他曾經打兩通電話給張明達，第一通是問張明達民調資料要不要開封？張明達堅持要開封，第二通電話是提及翁章梁陣營建議民調重做，張明達聽到氣憤不已，很不高興，更表明不同意重做。

林錫耀指出，如果雙方陣營都同意重做民調，選對會曾討論那就重做，但因為張明達不同意，所以就依黨內相關規定開封民調，在此之前，他們也有勸翁章梁接受，不要重做。所以，昨天是在張明達堅持拆封、計算並公布成績的立場下拆封民調資料，如果雙方都同意重做，民調資料是可以不拆封的。

林錫耀表示，前天張明達及翁章梁雙方陣營都有提出檢舉，指稱接到有電腦語音的干擾電話，後來了解後認為，電話民調進行過程三個多小時，以需要一千兩百份樣本來估計，至少一小時約進行三百多通，前天晚上沒有發現異狀，沒有影響民調電話的進行。

所謂觀察員的統計部分，林錫耀說，民進黨電話民調雙方可派員監聽，也僅就其中一線進行監聽，取樣的樣本恐怕連五十分之一都不到，若以此來判斷自己就贏，這說法是不具代表性。