民進黨嘉縣初選鬧分裂！翁章梁勝出 張明達不服

綠營嘉縣長初選翁章梁（前右）勝出，開心與助選人員擁抱。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

民進黨嘉義縣長初選揭曉，農委會前副主委翁章梁以八個百分點差距勝出，呼籲團結，並表示將邀請對手嘉義縣議長張明達擔任輔選幹部；張明達在結果出爐後先說「自己努力不夠」，但晚間態度丕變，指民調過程疑點重重，在未查明前，要求黨中央十四日暫緩提名，支持者怒喊「選到底！」

張明達表示，昨天上午民調未公布前，選對會召集人林錫耀跟他通電話，指這次民調有爭議，向他提出三建議：暫不公布，雙方同意照既定行程公布，若有一方不同意晚間可重做民調。他認為沒有重做民調的道理，主張立即公布。沒想到公布結果，竟然和陣營觀察員前晚回報民調結果南轅北轍，竟是對手贏。

他表示，十分不解選對會為何會在民調公布前突然提這些建議，合理懷疑是對方民調落後才會搞鬼。數百支持者聚集競選服務處，抗議初選不公，高喊「選到底！」

張明達說，前晚民調過程中有許多支持者接到電腦語音的干擾電話，加上立委陳明文在民調未公布前已透過臉書發布、影射必勝信息，黨中央又拖延民調公布時機，嚴正要求黨中央未查明疑點前暫緩公告提名。

嘉義縣民進黨黨內初選過程賄選、賭盤介入傳聞滿天飛，過程中翁、張兩陣營互相攻擊、放話，甚至到昨上午民調揭曉前，雙方都大動作開記者會互控對方用電話語音干擾民調，要求黨中央取消對方參選資格，也要求檢調調查不法。

支持張明達的嘉義縣長張花冠說，這次嘉義、台南、高雄首長初選競爭激烈，希望黨中央努力撫平初選造成的傷口，團結各方一起為黨最終勝利而努力。晚間得知張要求暫緩提名表示，建議黨中央盡速以智慧解決參選人之疑慮。

翁章梁呼籲支持者團結為重，要謙虛，勿以言語刺激對方，拚縣長大選勝選。至於如何彌平選後傷口，他表示，會以最積極最謙虛態度，爭取張明達支持擔任輔選幹部。