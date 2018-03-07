親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
核二機組將重啟
蔬菜爆量價崩跌
反年改抗爭意外
政治
軍事
綜合

南市立委選區劃分 謝龍介痛批：民進黨擺明6席全要

2018-03-07 00:03聯合報 記者鄭維真／台南報導

台南市立委將從原本的5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初步劃分方...
台南市立委將從原本的5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初步劃分方案。 記者鄭維真／翻攝
分享

因應人口變化，台南市立委將從5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初擬劃分方案，各選區皆有異動，其中永康與新市、新化增併為第4選區，東區則一分為二，併入第5及第6選區，國民黨台南市黨部主委謝龍介痛批「民進黨簡直用搶的，擺明要拿下全部立委！」

南市選委會主委、代理市長李孟諺表示，立委增加1席，選區勢必有變動，劃分原則以行政區域、地理環境、歷史淵源、應選名額、交通狀況、人口分布以及公平性、整體性、安定性為主，目前提出的方案調幅最小。

李孟諺指出，原第1選區官田列入第2選區；原第2選區新市、新化與原第5選區的永康增併為第4選區；原第3選區的中西區併入第5選區；原第4選區變更為第5選區，除了加入中西區外，東區則減為成大里等26里；原第5選區變更為第6選區，少了永康，多了東區後甲里等19里。

台南市立委將從原本的5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初步劃分方...
台南市立委將從原本的5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初步劃分方案。 記者鄭維真／攝影
分享

對於東區被分為兩半，謝龍介直批離譜，由於該區為文教區，長期來國民黨坐擁固定票源，謝龍介認為，民進黨竟將一個完整行政區硬分為2選區，列入南關線及安平、中西區，破壞整體性、安定性、公平性，「民進黨過去是偷、騙，現在是搶，擺明6席立委要全拿」。

公民團體台南新芽建議，第1、2選區應以山、海區分，以生活形態、產業模式、交通幹道等作為依據大幅調整，立委選區劃分10年才可檢討，重點該放在合理性，而非穩固既有樁腳等以參選人利益優先。

李孟諺表示，各選區盡量維持原有區域，永康與新化、新市併為1選區符合地理區域平衡；安南區則因人口快速成長，無法再與中西區合併，由於東區擁有18萬多人口，若全劃入安平或南關會太多，因此才以地緣關係分為2區域。李說，會再將各方建議提報中選會審議。

民進黨謝龍介選委會

相關新聞

民進黨嘉縣初選鬧分裂！翁章梁勝出 張明達不服

2018-03-06 23:27

侯友宜交接新北市府職務 高呼「一定回來」

2018-03-06 22:52

綠嘉縣初選撕破臉 陳明文、張花冠的代理人戰爭

2018-03-06 23:42

柯蔡密會？ 柯文哲：常見蔡但非私下

2018-03-06 23:46

台南市長綠營初選 陳、黃陣營纏鬥

2018-03-07 00:09

參選高雄？ 韓國瑜：開弓沒有回頭箭

2018-03-06 23:49

翁章梁大器晚成 圓縣長夢差1哩路

2018-03-06 23:48

嘉縣與張明達合作？ 國民黨：尚無此規劃

2018-03-06 23:38

選對會：翁章梁曾提民調重做 張明達未同意

2018-03-06 23:32

周錫瑋開唱 問李乾龍「何時愛我」

2018-03-06 22:56

希望初選日程不要急就章 魯明哲：循黨內機制奮戰到底

2018-03-06 16:45

明天不與綠營搶鋒頭？韓國瑜延後表態是否參選高市長

2018-03-06 16:17

遭疑行政不中立 南市民政局長提3點回擊

2018-03-06 16:12

綠營嘉義縣長初選落幕 藍營戰將呼之欲出

2018-03-06 16:10

要多點時間思考是否參選高市長 韓國瑜明記者會展延

2018-03-06 16:01

政治素人變油條？姚文智酸柯文哲：講話變滑溜

2018-03-06 14:59

初選勝出 翁章梁：團結為重 贏選戰才值得高興

2018-03-06 14:46

周玉蔻酸「白頭宮女話當年」 蘇煥智怒：妳大我3歲

2018-03-06 14:27

辭官參選 侯友宜感謝朱立倫「讓我失業」

2018-03-06 14:25

是否接受翁章梁初選民調勝 張明達：再研究

2018-03-06 14:23

私會小英？ 柯文哲避而不答

2018-03-06 14:22

嘉縣長提名／策反議長張明達？藍：目前沒規劃

2018-03-06 14:18

綠嘉縣長初選揭曉／代理人之戰 翁章梁勝出

2018-03-06 14:15

學運領袖翁章梁從政路坎坷 支持者：大雞慢啼

2018-03-06 14:09

張明達團隊抨擊翁章梁 查初選詐術電話

2018-03-06 14:09

向新北市府道別 侯友宜：我一定會再回來

2018-03-06 13:49

翁章梁勝選 張花冠籲黨中央撫平傷口

2018-03-06 13:47

周錫瑋高歌問李乾龍：你何時會愛我？

2018-03-06 13:47

翁章梁民調勝出籲團結 將訪張明達求支持

2018-03-06 13:22

民調輸翁章梁 張明達陣營：這是不公平的初選

2018-03-06 13:16

【即時短評】翁章梁勝出 如何彌平傷痕綠營傷腦筋

2018-03-06 13:09

陳亭妃要黨取消黃偉哲資格 黃陣營：令人遺憾

2018-03-06 12:52

年底嘉義縣長與張明達合作？國民黨：目前沒接觸

2018-03-06 12:43

台南初選民調最後催票 李俊毅曬出「黑手套」

2018-03-06 12:32

民進黨嘉義縣長初選揭曉！野百合世代翁章梁獲勝

2018-03-06 12:29

綠營嘉義縣長初選 翁章梁勝出

2018-03-06 12:24

最後一次市政會議 侯友宜：謝謝市長讓我失業

2018-03-06 12:20

綠嘉縣長民調未公布 支持者電話打爆黨中央

2018-03-06 12:17

陳亭妃質疑惡意抹黑 黃偉哲：市民自有判斷

2018-03-06 11:56
看更多

熱門文章

馬英九南下看失業部長 竟在市場叫賣水果

2018-03-06 20:48

莊瑞雄促高鐵南延屏東 賴清德問是否要加一座迪士尼

2018-03-06 17:55

被酸白頭宮女 蘇煥智嗆周玉蔻：你比我大三歲

2018-03-06 09:25

帶國旗衝中正紀念堂 繆德生生前這張照片令人動容

2018-03-06 16:43

公投盟攤位遭噴紅漆 蔡丁貴：統派暴力分子破壞

2018-03-06 19:29

繆德生逝竟有網友酸 網紅陳沂飆罵：喪心病狂

2018-03-06 08:47

綠營嘉義縣長初選 翁章梁勝出

2018-03-06 12:24

「看一下失業部長的生活」 馬英九低調訪屏東

2018-03-06 21:50

菜價崩中央要北市負全責 柯P：完全執政才完全負責

2018-03-06 11:00

初選違規多 孫大千：民進黨不查來源不明政治獻金？

2018-03-06 08:23

選舉無間道刀刀斷骨 毀滅小組「自己人都殺」

2018-03-06 08:00

蔡正元：廢注音符號不夠 應廢中國話包括台灣話

2018-03-06 10:45

國軍募兵廣告抄日本樂透？國防部否認卻話中有話

2018-03-06 09:54

慈湖陵寢潑漆案 賴清德：社會不能接受

2018-03-06 13:23

武之璋：繆上校為反台獨而犧牲 說為年改是小看他

2018-03-06 08:09

影／譴責媒體被政府收買 武之璋：中華民國已亡國

2018-03-06 12:49

慈湖遭潑、八田與一 2案處置不一？ 賴清德否認

2018-03-06 14:54

侯友宜請辭 求朱立倫答應他3件事

2018-03-06 11:25

惠台31政策 賴清德：中國最終目標是併吞台灣

2018-03-06 10:28

潑漆案為何不用侮辱死人罪究辦？李茂生提問 網友爭答

2018-03-06 14:46

12小時煎熬 雷倩：那怕青史盡成灰 世間仍應有黑白

2018-03-06 04:48

【即時短評】朝靈柩潑漆 只是侮辱公共紀念處所？

2018-03-06 14:30

影／北農休市爭議 柯P：以後總經理我決定

2018-03-06 15:22

綠營嘉義縣長初選落幕 藍營戰將呼之欲出

2018-03-06 16:10

陳亭妃要黨取消黃偉哲資格 黃陣營：令人遺憾

2018-03-06 12:52

下班可領伴手禮 台塑六輕連送三天蔬菜給員工

2018-03-06 18:17

拉迪士尼到六塊厝？賀陳旦：若真有雄心壯志樂於見到

2018-03-06 21:13

民進黨嘉義縣長初選揭曉！野百合世代翁章梁獲勝

2018-03-06 12:29

民調輸翁章梁 張明達陣營：這是不公平的初選

2018-03-06 13:16

北農休市菜價崩新北大力促銷 朱立倫：新北人口多

2018-03-06 12:16

【即時短評】翁章梁勝出 如何彌平傷痕綠營傷腦筋

2018-03-06 13:09

臥軌抗爭青年：我在月台下看到的都是憤怒

2018-03-06 18:25

遭疑行政不中立 南市民政局長提3點回擊

2018-03-06 16:12

繆德生後事不渲染 家屬盼停止汙衊

2018-03-06 16:59

不捨繆德生 李來希：年改真的會死人

2018-03-06 21:08

備戰！國軍漢光34號演習5月展開

2018-03-06 10:23

支持者怒呼選到底 張明達：暫緩提名

2018-03-06 19:52

供電不足接葉克膜？賴清德：台灣供電不能用缺電來形容

2018-03-06 12:09

綠營嘉義縣長初選 翁章梁、張明達互批語音干擾

2018-03-06 10:50

明天不與綠營搶鋒頭？韓國瑜延後表態是否參選高市長

2018-03-06 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top