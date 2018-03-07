南市立委選區劃分 謝龍介痛批：民進黨擺明6席全要

2018-03-07 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



台南市立委將從原本的5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初步劃分方案。 記者鄭維真／翻攝 分享 facebook

因應人口變化，台南市立委將從5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初擬劃分方案，各選區皆有異動，其中永康與新市、新化增併為第4選區，東區則一分為二，併入第5及第6選區，國民黨台南市黨部主委謝龍介痛批「民進黨簡直用搶的，擺明要拿下全部立委！」

南市選委會主委、代理市長李孟諺表示，立委增加1席，選區勢必有變動，劃分原則以行政區域、地理環境、歷史淵源、應選名額、交通狀況、人口分布以及公平性、整體性、安定性為主，目前提出的方案調幅最小。

李孟諺指出，原第1選區官田列入第2選區；原第2選區新市、新化與原第5選區的永康增併為第4選區；原第3選區的中西區併入第5選區；原第4選區變更為第5選區，除了加入中西區外，東區則減為成大里等26里；原第5選區變更為第6選區，少了永康，多了東區後甲里等19里。 台南市立委將從原本的5席增至6席，南市選委會昨召開選區劃分公聽會，公布初步劃分方案。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

對於東區被分為兩半，謝龍介直批離譜，由於該區為文教區，長期來國民黨坐擁固定票源，謝龍介認為，民進黨竟將一個完整行政區硬分為2選區，列入南關線及安平、中西區，破壞整體性、安定性、公平性，「民進黨過去是偷、騙，現在是搶，擺明6席立委要全拿」。

公民團體台南新芽建議，第1、2選區應以山、海區分，以生活形態、產業模式、交通幹道等作為依據大幅調整，立委選區劃分10年才可檢討，重點該放在合理性，而非穩固既有樁腳等以參選人利益優先。

李孟諺表示，各選區盡量維持原有區域，永康與新化、新市併為1選區符合地理區域平衡；安南區則因人口快速成長，無法再與中西區合併，由於東區擁有18萬多人口，若全劃入安平或南關會太多，因此才以地緣關係分為2區域。李說，會再將各方建議提報中選會審議。