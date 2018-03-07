台南市長綠營初選 陳、黃陣營纏鬥

台南市長參選人陳亭妃團隊發言人蔡旺詮昨召開記者會，指控對手陣營抹黑。 記者鄭維真╱攝影 分享 facebook

民進黨台南市長初選民調今晚登場，各陣營倒數衝刺攻擊不斷，立委陳亭妃陣營昨指控對手黃偉哲團隊抹黑，要求黨中央取消黃的參選資格，黃的發言人邱莉莉則回應，某陣營將最後希望寄託在抹黑影片，令人遺憾。

民進黨立委黃偉哲前國會辦公室主任曾碧珠遭業者葉啟中控告詐欺案，曾碧珠質疑陳亭妃藉以操弄選情；但葉前晚上傳一段自拍影片，強調不認識陳亭妃，並要求曾碧珠與黃偉哲還錢。

「黃陣營的官司案是典型的火燒厝延燒鄰厝！」陳亭妃團隊發言人蔡旺詮昨舉行記者會說，黃偉哲、曾碧珠、葉啟中3人官司糾紛案與陳亭妃毫無關聯，陳已向台北地檢署提告曾碧珠涉嫌妨害名譽，並將栽贓抹黑相關證據交黨中央處理，要求取消黃的參選資格。 民進黨籍立委黃偉哲昨到永康兵仔市場拜票，受到不少民眾熱烈歡迎。 記者綦守鈺／攝影 分享 facebook

黃偉哲團隊發言人邱莉莉表示，某陣營將最後希望寄託在一段抹黑影片，令人遺憾，黃偉哲相信台南人會站在正義的一方，對抗暗黑勢力詭計。

今晚民調開跑，顏純左團隊昨展開放射狀戰鬥位置，由顏純左妻兒、家族成員分別帶隊，沿戶拜託。王定宇則到東區車隊遊行拜票，希望用最小車隊、最不打擾市民生活的方式，與市民打招戶。

李俊毅連日掃菜市場、車隊遊行，強調會以反省改革的理念參選。葉宜津昨親自打電話催票，希望選民唯一支持。