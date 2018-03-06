翁章梁大器晚成 圓縣長夢差1哩路

2018-03-06 23:48 聯合報 記者唐秀麗 聯合報 記者 魯永明



學運領袖翁章梁從政路坎坷，民進黨嘉義縣長初選勝出，圓夢差最後一哩路。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

農委會前副主委翁章梁民進黨嘉義縣長初選勝出，他是義竹鄉農家子弟，27年前大學時代擔任「野百合學運」總指揮，從政路坎坷，曾參選台南縣國代及義竹鄉長落選，民進黨完全執政，首次縣長初選激戰，贏得勝利，將代表黨參選，圓百里侯夢還差最後一哩路。

53歲翁章梁辭官返鄉參選近半年，被視為總統蔡英文嫡系欽點人馬，翁父早逝，母親一人含辛茹苦扶養孩子長大，翁章梁非常孝順，長期留在地方就是為了陪伴母親，直到2年前母親過世，蔡英文南下老家拈香致意，欽點翁北上歷練農委會副主委職務，為參選嘉義縣長做準備，義竹地方上當時就傳得沸沸揚揚，「義竹將出翁縣長了！」

其實翁章梁從政並不順利，同為學運世代，「台大系統」林佳龍、鄭文燦分別當選台中、桃園市長，翁屬學運「民學聯」，黨內一直在「非主流派」，先在美麗島系當國會助理，出任台南縣黨部執行長，同年選國代高票落選，1996年當中央文宣部副主任，後轉任青年部主任，1998年許信良卸任黨主席，陪許組織「金達尼號」全台輔選。

1999年結婚離開許信良團隊，當時許與陳水扁爭總統黨內初選，許脫黨他辭幕僚，受陳唐山延攬擔任縣長秘書，準備選立委，卻事與願違，接著加入台中市長張溫鷹市府團隊 ，不久與許系幕僚現任黨秘書長洪耀福等，到處謀職碰壁，最後「流浪」到嘉縣，先後輔佐縣長陳明文及張花冠，擔任社會局長10餘年，廣結善緣。

如今面對黨內整合及國民黨挑戰，才有可能登縣長寶座，只是與當年野百合世代要角相比，這條從政路晚了許多，不過，支持者勉勵他說「你是大隻雞慢啼（喻大器晚成）」。