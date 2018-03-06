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支持者怒呼選到底 張明達：暫緩提名

2018-03-06 19:52聯合報 記者卜敏正╱即時報導

民進黨嘉義縣長初選今天中午公佈民調結果，張明達以8個百分點輸給翁章梁。張明達今晚召開記者會提出多項質疑，要求黨中央14日暫緩公告提名。

今晚的記者會，水上鄉長劉敬祥，前立委林國慶，及嘉義縣多個議員、鄉鎮代表都到場為張明達加油，現場數百名支持者，圍繞在張明達競選服務處不願離開，並認為這是一場不公平的初選，怒喊「選到底！」

張明達表示，今天上午電話民調未公佈前，選對會召集人林錫耀曾跟他通電話， 指出這次民調有爭議提出三項建議，一、暫不公佈，二、雙方同意照既定行程公佈，三、若有一方不同意今晚可重做民調。他質疑為何會突然提出這些建議，也合理懷疑對方民調落敗才會搞鬼。

張明達說，這次民調明顯有問題，昨天晚上民調過程也有許多支持者，接到電腦語音干擾電話，加上陳明文在民調未公布前已透過臉書，發布、影射必勝信息，黨中央又拖延民調公佈時機，他嚴正要求黨中央未查明前暫緩公告提名。

前立委林國慶表示，初選過程出現一連串 不公平，昨晚民調觀察員都看到，張明達民調上有顯著領先，今天卻在支持者一片看好中輸，黨中央還有一連串不尋常小動作，這太不合理也不公平，他將看議長動向決定未來下一步怎麼做。

張明達（右二起）、林國慶認為初選不公，黨中央應調查初選問題，暫緩公告提名。記者卜...
張明達（右二起）、林國慶認為初選不公，黨中央應調查初選問題，暫緩公告提名。記者卜敏正／攝影
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張明達（中）要求黨中央調查初選問題，暫緩公告提名。記者卜敏正／攝影
張明達（中）要求黨中央調查初選問題，暫緩公告提名。記者卜敏正／攝影
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張明達支持者怒嗆，黨中夬初選不公、選到底！記者卜敏正／攝影
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劉敬祥說明初選疑點。記者卜敏正／攝影
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張明達支持者怒嗆， 初選不公、選到底！ 記者卜敏正／攝影
張明達支持者怒嗆， 初選不公、選到底！ 記者卜敏正／攝影
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