初選勝出 翁章梁：團結為重 贏選戰才值得高興

2018-03-06 14:46 中央社 嘉義縣6日電



綠營嘉縣長初選翁章梁勝出，開心帶助選人員發表感言。 聯合報記者魯永明／攝影 分享 facebook

民進黨嘉義縣長初選今天公布由前行政院農業委員會副主任委員翁章梁勝出，他受訪說，一切以團結為重，今年底贏得嘉義縣長選戰，才值得高興。

民進黨嘉義縣長初選由嘉義縣議會議長張明達、翁章梁角逐，民主進步黨今天宣布，昨天晚上嘉義縣長提名初選電話民意調查，由翁章梁勝出，如果一切順利，預定14日中央執行委員會公告提名名單。

翁章梁初選競選團隊中午獲悉勝出，歡欣鼓舞，翁章梁也一一與團隊擁抱，感謝這一段時間的辛苦。他受訪表示，嘉義縣長初選勝出，準備迎戰今年底的縣長選戰，希望大家以團結為重，打贏年底選舉，才值得高興。

翁章梁告訴支持者，面對所有不同的競爭對手，他希望不要有言語上的刺激，或是高調的說法，要以謙虛、低調態度面對，以團結、勝選為主要目標。

面對黨內初選裂痕，翁章梁說，盡最大努力尋求支持，也會拜訪議長張明達，以積極、努力的態度，希望共同面對年底縣長選舉。

對於初選結果，張明達說，自己努力不夠，不過，目前詳細民調數據還未看到，後續處置需與競選團隊研究後，才會決定。

嘉義縣長張花冠表示，無論是誰出線，深信嘉義縣政的提升與嘉義人民生活的改善，絕對是嘉義縣長的當務之急與責無旁貸的重責大任。

此外，這次嘉義、台南、高雄首長初選競爭激烈，張花冠也呼籲民進黨中央應努力撫平初選時所造成的傷口，最後能團結各方，一起為黨的最終勝利而前進、努力。

嘉義縣長初選民調由山水、世新、全國公信力民調公司進行，翁章梁在這3家民調公司做的民調結果都勝過張明達，民調數據分別為0.4308對0.3557；0.4288對0.3673；0.4534對0.3379。統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。（編輯：唐聲揚）