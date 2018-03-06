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張明達團隊抨擊翁章梁 查初選詐術電話

2018-03-06 14:09聯合報 記者卜敏正╱即時報導

張明達競選總部， 今天中午得知初選民調結果後召開記者會，除了提出證據證明翁章梁陣營採詐術過濾電話，更抨擊翁章梁陣營違反選對會規範，意圖干擾民調進行，要求中央黨部立即徹查。

翁章梁競選團隊發言人林緗亭表示，昨天民調過程支持者也接到許多干擾電話，大家也懷疑這是對方故意做電話干擾， 雖然不一定有電話錄音，但昨天已經報請黨中央調查。

她說，雙方陣營之前就已經在黨中央簽署，不可在初選電話民調時間內，行電話拜票或自辦民意調查，但對方支持者卻透過網路直播影響民調，事後才將直播拿掉，這些狀況競選團隊都會向黨中央呈報。

張明達總部表示，已經掌握對方日前過濾電話錄影，以及昨天採用電話干擾的證據，因此昨天晚上張明達總部已經陪同接到干擾民調電話鄉親，到警局完成報案程序，除了請黨中央儘速秉公處理之外，更要求司法介入調查，重建中央黨部初選民調機制的可信度。

張明達總部表示，檢調偵辦中的案件，一個麵包店老闆自己因為支持某人，自己掏200元給員工要他們顧電話，這樣的證據就說是某某總部介入賄選、無法昭公信，而這種疑似小成本自導自演手法，也侮辱人民智商。

張明達總部強調，翁章梁應該解釋，為何過濾電話，為何要在最後進行干擾民調詐術？

因為要進行詐術干擾，必須先蒐集資料的，張明達支持者已掌握到過濾電話證據，因為該電話只有問翁章梁的名字，很明顯是翁陣營所為。

另外，昨天的詐術電話中，也把翁章梁擺第一個選項，所有證據都證明是翁陣營所為，將要求黨部撤查到底，讓使用詐術的候選人受到懲罰！

張明達競選團隊，要求黨中央調查初選電話詐術。 記者卜敏正／攝影
張明達競選團隊，要求黨中央調查初選電話詐術。 記者卜敏正／攝影
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翁章梁賄選
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