學運領袖翁章梁從政路坎坷 支持者：大雞慢啼

2018-03-06 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



學運領袖翁章梁民進黨嘉義縣長初選勝出，從政路坎坷勝選圓夢差最後一哩路。記者魯永明／攝影 分享 facebook 民進黨嘉義縣長初選揭曉，前農委會副主委翁章梁勝出，翁是農家子弟，生長派系對立義竹鄉，27年前大學時代擔任「野百合學運」總指揮，從政路坎坷，曾參選台南縣國代及義竹鄉長落選，民進黨完全執政，經歷首次縣長初選激戰，贏得勝利，將代表民進黨參選，圓百里侯夢還剩最後一哩路。

53歲翁章梁辭官參選近半年，雖有總統蔡英文關愛提攜，國會英派掌門人立委陳明文及林派全力輔選，但面陳明文及縣長張花冠「花文之爭」，長期深耕議長張明達強敵競爭，選戰打得艱苦，最後勝出，關鍵在競選起步早，黨派綿密組織動員、中央支持，加上他「根正苗綠」血統，號召民進黨支持者歸隊。

同為學運世代，「台大系統」林佳龍、鄭文燦分別當選台中、桃園市，翁屬學運「民學聯」，投入民進黨一直都在「非主流派」，先在美麗島系當國會助理，1995年出任台南縣黨部執行長，同年選國代高票落選，1996年當中央文宣部副主任，後轉任青年部主任，1998年許信良卸任黨主席，組織「金達尼號」全台輔選，翁是隨行秘書。

1999年翁結婚離開許信良團隊，當時許與陳水扁爭總統黨內初選，許脫黨他辭幕僚，受台南縣長陳唐山延攬擔任秘書，準備選立委，卻事與願違，不久加入台中市長張溫鷹的市府團隊。

翁與同為許系幕僚現任黨秘書長洪耀福等，到處謀職碰壁，最後「流浪」到嘉縣，適當時國民黨立委陳明文投靠民進黨選縣長，兩人聯手助陳初選打敗對手何嘉榮，當選縣長，如今民進黨完全執政，陳明文推舉他選縣長。

翁先後輔佐縣長陳明文及張花冠，擔任社會局長10餘年，在職進修取得南華大學管理學碩士，去年擔任農委會副主委，學經歷完整，初選勝出，得面對黨內整合及國民黨挑戰，才能榮登縣長寶座，只是與當年野百合世代要角相比，這條從政晚了，不過，支持者勉勵他說「你是大隻雞慢啼（意喻大器晚成）」。