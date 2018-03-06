辭官參選 侯友宜感謝朱立倫「讓我失業」

2018-03-06 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳珮琦 ／新北報導



新北市副市長侯友宜(中)辭官參選新北市長，上午最後一次參加新北市市政會議，會後從25樓一路走到地下室，一一向市府同仁道別，大家搶著合照。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

最後一次市政會議 感性致詞26分鐘

新北市副市長侯友宜辭官投入國民黨新北市長初選，今天上午在交接儀式上，他感性地說，真的很捨不得走，並向市長朱立倫表達感謝，「謝謝市長你讓我失業」。

市府7年2月換跑道 「想為市民多做點事」

侯友宜說在市府7年2個月又11天，這是他第14個工作中做得最久的，感謝當初朱市長給他的機會，讓他看見不一樣的視野，做不一樣的事，如今讓他開心的失業，走向人生另一旅程。

侯友宜今天的交接致詞足足講了26分鐘，向朱立倫深深一鞠躬表達滿滿的謝意，他提到當初朱立倫找他時，「內心掙扎很久」， 而他最終點頭，是想為市民多做點事。

緊盯區政業務 「知道很多區長恨我」

侯友宜說，剛來市府團隊，他即要求各區公所務必一早開會，緊盯區政業務，罵過很多區長，造成基層埋怨，「知道很多區長恨我」，但他認為市府團隊必須要有紀律的管理，讓大家一條鞭，他說希望所有恩怨在此一筆勾銷，罵過笑笑就好，「大家惜福惜緣，走一輩子」。

「誠如市長所講的，一棒接一棒，棒棒是強棒。」侯友宜感謝朱市長讓他開心的失業，因為失業是人生的過程，面對信念和價值的挑戰，鼓勵他走向人生另一旅程，「鼓勵別人，才會成就自己」。