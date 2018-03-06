周玉蔻酸「白頭宮女話當年」 蘇煥智怒：妳大我3歲

2018-03-06 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



前台南縣長蘇煥智今接受電台專訪，不過面對主持人周玉蔻的提問卻是數度動氣。 圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook

前台南縣長蘇煥智日前公開宣布退出已加入27年的民進黨，參選台北市長。主持人周玉蔻吐槽他和前副總統呂秀蓮一樣，都喜歡白頭宮女話當年，怎麼吸引年輕人選票？蘇煥智反嗆周玉蔻，「你年紀還比我大三歲」，不能一開始就用偏激態度提問，也不要隨便扣帽子，不能因為不選舉，說話就不負責任。

小英有留位子？ 蘇:非專長、沒興趣

他也透露，總統蔡英文上任後，有提了幾個位子，不過和自己的專長都不適合，所以沒有興趣，也從來都不求官。

蘇煥智上午接受電台專訪時表示，他是憂慮整個台灣的經濟困局，包括高齡化、流沙中年、年輕人低薪、少子化、大量貧窮等。

周玉蔻詢問退黨參選，會不會擔心被民進黨支持者唾棄時，蘇煥智則是顯得有點動氣，強調自己在民進黨還沒成立時，就開始在幫民進黨前主席、慈林基金會創辦人林義雄助選，現在時機不同，民進黨完全執政，就應該要完全負責，一切以人民優先。

背棄台南支持者？ 蘇不滿：這是扭曲！

周玉蔻緊接著追問，為何背棄台南支持者，跑到台北選舉？蘇煥智不滿表示，「這是扭曲」，他長期在台北生活、當律師、結婚，離開台南縣長職務後就在台北工作，民進黨支持者有各種類型，不能以偏概全。

發出退黨聲明後，黨中央有任何人跟他聯繫？蘇煥智坦言沒有，也沒有任何人問為何退黨，不過他也未期待。他說，絕對會參選到底，且有把握勝選，還當場和周玉蔻打賭，他一定會勝選。

蘇煥智表示，過去三年，在柯文哲帶領下的台北市經濟發展成果不顯著。至於民進黨是否會繼續禮讓柯文哲？蘇煥智覺得，禮讓傾向是高的，若民進黨執政團隊持續不理想，2020柯文哲出來選總統的可能性也是存在的。