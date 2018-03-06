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綠嘉縣長初選揭曉／代理人之戰 翁章梁勝出

2018-03-06 14:15聯合晚報 記者周佑政／台北報導

民進黨下屆嘉義縣長初選，前農委會主委翁章梁（右）民調成績0.4377，嘉義縣議會...
民進黨下屆嘉義縣長初選，前農委會主委翁章梁（右）民調成績0.4377，嘉義縣議會議長張明達（左）0.3536，翁章梁獲勝。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨今天公布嘉義縣長初選民調結果，農委會前副主委翁章梁民調成績0.4377，嘉義縣議會議長張明達0.3536，翁章梁獲勝，日後經中執會正式通過後，翁章梁將代表民進黨角逐年底嘉義縣長選舉。黨中央今早也抽籤，確定高雄市長黨內民調今晚登場，預計明中午前公布結果。

綠營嘉義縣長初選，被視為立委陳明文與縣長張花冠的「代理人」之戰，陳明文支持翁章梁，張花冠力挺張明達。

翁章梁 野百合學運世代

張明達在嘉義縣基層深耕近30年，藍綠都有豐沛人脈，張將這場初選，塑造為地方大咖與中央大咖的對決態勢。翁章梁是野百合學運世代，有中央行政歷練，昔日學運戰友台中市長林佳龍、立委陳其邁、社民黨主席范雲等都曾替翁站台，民進黨嘉義縣立委蔡易餘也支持翁章梁。

雙方陣營廝殺慘烈

初選過程雙方陣營廝殺激烈，翁章梁屢次表示國民黨介入嘉義縣初選，直言國民黨樁腳替張明達動員造勢，翁最後幾波文宣更主打「不要被黑金收買」。張明達則反控翁章梁「抹藍」，對黨的團結毫無幫助。

昨天是民調日，雙方陣營都表示，有支持者反應接到語音電話干擾，希望黨中央查明真相。熟悉嘉義縣選情的人士說，昨天在綠營社群，甚至傳出有某陣營已經獲勝，這種造謠、放話，企圖影響選情。

黨內人士指出，根據近年藍綠得票結果，嘉義縣長選情民進黨占有優勢，但翁章梁與張明達在初選過程幾乎是「撕破臉」，翁、張兩陣營在初選後能否真正團結，將是未來縣長選舉民進黨能否獲勝的重要因素。

互控假語音干擾

【記者魯永明、王慧瑛／嘉義報導】民進黨嘉義縣長初選激烈，參選人翁章梁與張明達雙方陣營廝殺慘烈，昨天白天爆發賄選，晚間民調，雙方陣營互控對方用假語音民調佔線，干擾選舉，雙方今天上午各開記者會，都要求中央黨部取消對方參選資格。

張明達陣營發言人黃嫈珺議員說，日前有多人接獲翁陣營語音電話，想必是過濾支持者，在民調日定有其作用，果然民調進行時，10多名張明達支持者陸續接到語音民調電話，以致家用電話佔線，干擾黨民調，違反選對會規範。

翁章梁陣營發言人林緗亭議員也指控張陣營用奧步企圖干擾初選民調，他們支持者陸續反映接到干擾式語音電話，第一時間立即向黨中央檢舉，要求務必徹查清楚。還批對手陣營用宣傳戰車造謠，網路直播抺黑，要求檢調偵辦。

翁章梁民進黨
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