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影／藍初選登記搶頭香 侯友宜：很開心

2018-03-05 13:09聯合報 記者徐宇威╱即時報導

國民黨新北市長黨內初選今天開始登記，侯友宜搶頭香第一位完成登記程序，他神情輕鬆並表示開心。對於前北縣長周錫瑋批評黨內初選辦法不公平，侯友宜強調，一切尊重黨的遊戲規則，相信黨會公平考量，侯友宜更說，批評別人不會成就自己，希望大家一起加油，開開心心為新北市努力。

國民黨新北市長黨內初選今天開始登記，侯友宜第一位完成登記程序。攝影／記者林洧旭
國民黨新北市長黨內初選今天開始登記，侯友宜第一位完成登記程序。攝影／記者林洧旭
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