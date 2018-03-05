民調在即 陳亭妃、黃偉哲高分貝互控抹黑

2018-03-05 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



陳亭妃上午召開記者會指對手利用網路散播大量抹黑影片 圖/陳亭妃提供 分享 facebook 民調在即，民進黨台南市長黨內初選進入短兵相接階段，民調居前段的黃偉哲與陳亭妃今天互批抹黑，要求黨中央介入調查。

民進黨台南市黨內初選6位候選人激烈交鋒，選前殺到見血， 陳亭妃今天召開記者會並在臉書上公佈對手的「毀妃三部曲」， 並表示抓到對手抹黑的證據。

而三部曲分別是先製作大量抹黑影片，接著是購買假帳號，從昨天晚上10點開始，利用這些假帳號大量散播抹黑影片。

她表示，一場初選，對手為了勝選，竟然不擇手段抹黑、造假；傷害的不只是她，更是整個民進黨辛苦建立的形象。

她呼籲所有台南市民，對於這種表裡不一、違背民進黨價值的參選團隊，予以唾棄。

她雖然沒有直指是黃偉哲，但是由於兩人的民調居前，激烈交鋒，指的到底是誰呼之欲出。

黃偉哲團隊也不甘示弱， 發言人邱莉莉表示，有人證物證顯示，真正遭到抹黑攻擊的受害者是黃偉哲，相關的事證將交由黨中央處理。黃偉哲面對抹黑攻擊的堅忍態度，都是為了初選後團結整合，希望陳亭妃陣營能夠自制。

邱莉莉出示多張Line群組截圖顯示，陳亭妃六甲後援會幹部曾金興、東區後援會幹部鍾联家，連續在網路及Line群組，發佈攻擊抹黑黃偉哲的不實言論。蒐集的38個網路帳號也比對出確實位址，之所以不願意公開指控，是因為黃偉哲希望堅忍為團結，因此就算是打落牙齒和血吞，也不放棄選後整合的空間。