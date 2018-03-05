嘉縣綠營初選今決勝負 張明達、翁章梁網路催票大動員

2018-03-05 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義縣長民進黨內初選民調競爭空前激烈，文宣更是深入基層，確定今晚進行電話民調。參選人嘉義縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁雙方陣營開始在LINE群組、臉書等積極宣傳，請支持者今晚務必等候電話民調，決戰夜定勝負。

嘉義縣長提名初選則有2人競爭，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。