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嘉縣綠營初選今決勝負 張明達、翁章梁網路催票大動員

2018-03-05 12:07聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義縣長民進黨內初選民調競爭空前激烈，文宣更是深入基層，確定今晚進行電話民調。參選人嘉義縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁雙方陣營開始在LINE群組、臉書等積極宣傳，請支持者今晚務必等候電話民調，決戰夜定勝負。

嘉義縣長提名初選則有2人競爭，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。

黨中央規劃，待電話民調完成後，隔日由黨中央和參選人共同見證民調結果。民調結果出爐後，黨中央會對外公布，14日由中執會公告提名名單。

決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書等方式，提醒...
決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書等方式，提醒今晚要做電話民調。圖／翻攝照片
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決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書、簡訊等方式...
決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書、簡訊等方式，提醒今晚要做電話民調。圖／翻攝照片
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決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書等方式，提醒...
決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書等方式，提醒今晚要做電話民調。圖／翻攝照片
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決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書等方式，提醒...
決戰今夜！張明達、翁章梁雙方團隊及支持者，紛紛透過LINE群組、臉書等方式，提醒今晚要做電話民調。圖／翻攝照片
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