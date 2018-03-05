屢遭周錫瑋質疑 侯友宜反擊：批評別人不會成就自己

2018-03-05 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長黨內初選今天開始登記，侯友宜神情輕鬆完成登記程序，對於前北縣長周錫瑋批評初選辦法不公平、「機關算盡」，侯友宜重申，一切尊重黨的遊戲規則，相信黨會公平考量，侯友宜更說，批評別人不會成就自己，大家一起加油，開開心心為新北市努力。

侯友宜上午11點由國民黨市議員參選人葉元之、江怡臻，台北市議員鍾小平等人陪同現身，不忘跟在場媒體打招呼，還說他參加過很多登記，但是第一次登記參選，還有老花眼，才要年輕人陪同，他也表示今天心情開心，每一天都很有信心，為市民服務很棒。

針對前北縣長周錫瑋連日批評國民黨新北市長初選辦法不公、對侯比較有利，「機關算盡」，侯友宜重申，他一切按照黨的機制走，黨訂什麼規矩、什麼遊戲關則，他都照著走，相信黨會全面考量，訂出一套公平的機制。

至於周錫瑋批評參選者論述時間不夠、應該有辯論，侯友宜認為，競選是把對市政、對小市民的作法跟想法，透過任何方式作清楚表達，讓選民認同最重要，在未來各種活動當中或臉書上，他會很清楚跟市民報告他要怎麼做，辯論只不過形式之一，未必是最好方式。